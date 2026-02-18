バニラの甘みとチョコのビターな風味で王道フレーバーを再現してザクザク食感も楽しい「バニラ＆チョコチップのサンダー」試食レビュー
ブラックサンダーで知られる有楽製菓から2026年2月24日(火)、ブラックサンダーシリーズの新味である「バニラ＆チョコチップのサンダー」が全国のコンビニエンスストアに登場します。アイスの王道フレーバーであるバニラ＆チョコチップをイメージしたというブラックサンダーがどのような味になっているのか、実際に食べて確かめてみました。
『バニラ＆チョコチップのサンダー』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
https://www.yurakuseika.co.jp/news/1886/
／#ブラックサンダー新作— ブラックサンダーさん【公式】 (@Black_Thunder_) February 17, 2026
アイスの王道フレーバーを楽しむ🍨🍫
バニラ＆チョコチップのサンダー
＼… pic.twitter.com/ktWNYpkut5
「バニラ＆チョコチップのサンダー」のパッケージはこんな感じ。
原材料は植物油脂・砂糖・乳糖・脱脂粉乳・小麦粉・ココアパウダー・カカオマス・ショートニングなど。
カロリーは1本あたり108kcalです。
皿に出してみるとこんな感じ。下半分は通常のブラックサンダーと同じくチョコレートコーティングですが、上半分がバニラアイスクリーム風チョコレートで覆われています。
通常のブラックサンダー(右)と比べてみると、「バニラ＆チョコチップのサンダー」(左)の方がやや小さいことがわかります。
断面はこんな感じ。中までバニラアイスクリーム風チョコレートが詰まっており、チョコチップやビスケット、ワッフルクランチなども混ざっています。
「バニラ＆チョコチップのサンダー」を食べてみたところ、バニラアイスクリームっぽい香りとミルク感のある甘さがあり、そこにチョコレートのビターな風味も加わることで、確かにチョコチップ入りバニラアイスクリームのような味わいです。また、カリッとしたワッフルクランチとザクザクしたビスケットがそれぞれ異なる食感を生み出しており、味と食感の両方で楽しめるチョコレートに仕上がっていました。
「バニラ＆チョコチップのサンダー」の参考小売価格は税込54円で、2026年2月24日(火)から全国のコンビニエンスストアで先行発売され、3月16日(月)からはスーパーマーケットやドラッグストアでも展開されます。
・関連記事
しっとり小粒な「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ～いちご仕立て～」試食レビュー、いちごのアクセントがグッド - GIGAZINE
生チョコの塊「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」＆義理チョコにちょうどいい「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」試食レビュー - GIGAZINE
スタバの甘口缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」試飲レビュー - GIGAZINE
酸味なしで濃厚な柑橘の甘みが広がるサンガリア「うましゅわたんかんソーダ」試飲レビュー - GIGAZINE
ハーゲンダッツのミニカップ『ブリュレチーズケーキ』＆ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』試食レビュー - GIGAZINE
「いよかん果汁」を使用した風味濃厚なソーダ「いい予感しソーダ」を飲んでみた - GIGAZINE
シャリシャリの軽め食感に濃いめのミルクチョコの味わいが広がる有楽製菓「ミルクマニア」試食レビュー - GIGAZINE
クリーミーなミルクアイスにいちごの甘みと酸味が溶け込むハーゲンダッツの「クリスピーサンド贅沢いちごミルク」試食レビュー - GIGAZINE
チョコレートの甘さと苦味をダブルで味わえる「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 試食, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article 'Vanilla & Chocolate Chip Thunder' T….