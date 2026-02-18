2026年02月18日 16時00分 ネットサービス

SHEINが子どもに似たラブドールを販売したとしてデジタルサービス法に基づきEUが調査を開始



現地時間の2026年2月17日、EUの政策執行機関である欧州委員会(EC)が、デジタルサービス法(DSA)に基づきSHEINに対する調査を開始しました。SHEINは「中毒性のあるデザイン」「オススメシステムにおける透明性の欠如」「児童性的虐待素材を含む違法商品の販売」を理由に調査されます。



Commission launches investigation into Shein under the Digital Services Act | European Commission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_420







We have launched an investigation against Shein under the Digital Services Act.



It will focus on Shein’s sale of illegal products - including child sexual abuse material, its addictive design, and lack of transparency of its recommender systems.



More: https://t.co/7DWW6n2qB8 pic.twitter.com/YRdSavhXP9 — European Commission (@EU_Commission) February 17, 2026



Shein Risks Fines as EU Probes Sale of Child-Like Sex Dolls - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-17/shein-risks-fines-as-eu-probes-sale-of-child-like-sex-dolls



Shein’s ‘addictive design’ and illegal sex dolls under investigation | The Verge

https://www.theverge.com/policy/879964/shein-eu-dsa-investigation-illegal-products-addictive-design



EU launches DSA probe into Shein over child-like sex dolls

https://www.siliconrepublic.com/business/europe-european-commission-digital-services-act-shein-china-online-retailer



Europe probes Shein's addictive app design and illegal product sales

https://www.engadget.com/general/europe-probes-sheins-addictive-app-design-and-illegal-product-sales-125322191.html



EU to investigate Shein over sale of childlike sex dolls and weapons | Shein | The Guardian

https://www.theguardian.com/business/2026/feb/17/eu-investigate-shein-sale-of-sex-dolls-recommender



EU investigates Shein over sale of childlike sex dolls

https://www.france24.com/en/live-news/20260217-eu-investigates-shein-over-sale-of-childlike-sex-dolls



EU investigates Shein over child-like sex dolls and weapons – POLITICO

https://www.politico.eu/article/embargo-for-noon-feb-17-eu-launches-probe-into-shein-after-child-like-sex-dolls-scandal/



EU Probes Shein for Illegal Products, Digital Services Act Breaches - WSJ

https://www.wsj.com/tech/eu-investigates-shein-citing-potential-illegal-content-risks-4726fdaf



ECは2024年6月28日、2025年2月6日、2025年11月26日の3回にわたって、「消費者と未成年者の保護に関するDSAの遵守状況」および「レコメンデーションシステムの透明性」について、SHEINに対して情報要求書を送付してきました。ECはSHEINが提供したリスク評価報告書、ECの情報要求に対するSHEINの回答、第三者によって共有された情報などを予備的に分析し、今回の調査を決定しました。



SHEINがECに調査されることになるのは以下の3点についてです。



・中毒性のあるデザイン

消費者にポイントや特典を付与するといった、SHEINの中毒性のある設計に関連するリスク 、およびSHEINがそのようなリスクを軽減するために導入しているシステム。中毒性のある機能は、ユーザーの健康とオンライン消費者保護に悪影響を及ぼす可能性があります。



・オススメシステムにおける透明性の欠如

SHEINがユーザーにコンテンツや商品を提案するために使用するレコメンデーション(オススメ)システムの透明性欠如について。DSAに基づき、SHEINはレコメンデーションシステムで使用される主要なパラメータを公開し、各レコメンデーションシステムについて、プロファイリングに基づかない、ユーザーが簡単にアクセスできる選択肢を少なくとも1つ提供する必要があります。



・児童性的虐待素材を含む違法商品の販売

子どものようなラブドールなど、児童性的虐待素材に該当する可能性のあるコンテンツを含む違法商品のEUでの販売を制限するシステムが、DSAに準拠したものになっているか。





ECは正式な手続きの開始後、例えばSHEINまたは第三者に追加の情報要求を送ったり、監視活動やインタビューを実施したりするなどして、証拠の収集を継続します。



ECは暫定措置や不遵守決定の採択を含む更なる執行措置を講じる権限を有します。また、ECは手続きの対象となっている事項を是正するためにSHEINが行った約束を受け入れる権限も有することとなるそうです。





DSAは正式な手続きの終了に関する法的期限を定めていません。



なお、ECによるSHEINに対する調査は、フランスの消費者保護当局が「SHEINで子どもに似たセックスドールが販売されていることを確認した」として、SHEINに警告したことに起因するものです。



SHEINで子どもに似たセックスドールが販売されていることが判明しフランス当局がSHEINに警告 - GIGAZINE





加えて、ECは2024年後半に同じプチプラECサイトのTemuに対しても、同じように違法商品を販売することでDSAに違反したとして、調査を開始しました。



欧州委員会が中国通販サービスのTemuを「違法製品の販売や中毒性のあるサービス設計」などの疑いで正式な調査を開始 - GIGAZINE

