SHEINが「偽の値引き情報」や「偽の購入期限」を表示していたとする調査結果を欧州委員会が発表

欧州委員会と消費者保護協力(CPC)ネットワークが中国発のファストファッション企業「 SHEIN 」に対して、「複数の行為がEUの消費者保護法に違反している」とする通知を送付しました。欧州委員会はSHEINに対する調査を続けています。 Commission and national authorities urge SHEIN to respect EU consumer protection laws https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1331

2025年05月27日 11時25分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article European Commission announces findings t….