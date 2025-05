PornhubやXVideosが児童保護を理由にEUで捜査を受ける

欧州委員会(EC)が、児童を保護するための措置を順守していないとして、アダルトサイトのPornhub、Stripchat、XNXX、XVideosに対して正式な訴訟手続きを開始したことを明らかにしました。 Commission opens investigations to safeguard minors from pornographic content under the DSA https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1339

2025年05月28日 10時53分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

