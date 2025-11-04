2025年11月04日 11時30分 メモ

SHEINで子どもに似たセックスドールが販売されていることが判明しフランス当局がSHEINに警告



中国発の格安ショッピングサイト「SHEIN」で、子どもの姿をしたセックスドール(ダッチワイフ)が販売されていることが確認されたため、フランスの消費者保護当局がSHEINに警告し、この件を検察に送致しました。これを受け、SHEINはダッチワイフを全て削除したと伝えられています。



La DGCCRF saisit le procureur de la République après avoir constaté la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par SHEIN – Presse – Ministère des Finances

https://presse.economie.gouv.fr/la-dgccrf-saisit-le-procureur-de-la-republique-apres-avoir-constate-la-commercialisation-de-poupees-sexuelles-a-caractere-pedopornographique-par-shein/





France threatens to block Shein over sale of childlike sex dolls ahead of Paris store opening - WTOP News

https://wtop.com/consumer-news/2025/11/france-threatens-to-block-shein-over-sale-of-childlike-sex-dolls-ahead-of-paris-store-opening/



Outrage in Paris as Shein prepares to open its first permanent store | Shein | The Guardian

https://www.theguardian.com/business/2025/nov/03/outrage-paris-shein-prepares-open-first-permanent-store



SHEINで販売されていたダッチワイフは、子どものように見える人形で、中には露骨に性的な内容の説明文が記されているものもありました。





フランスの消費者保護当局は、「サイト上の説明と分類から、 当該コンテンツが児童ポルノに該当することはほぼ間違いありません」と指摘し、「テロ、麻薬密売、児童ポルノに関わる事件の場合、政府は該当者にフランス市場へのアクセスを禁止するよう要請する権利を有する」という法律を根拠に、SHEINに対して是正措置を講じるよう求める正式通知を発令しました。



この法律は、児童ポルノなどの明らかに違法なコンテンツを24時間以内に削除するよう命令する権限を当局に与えるもので、この命令にプラットフォームが従わない場合、当局はインターネットサービスプロバイダや検索エンジンに対し、プラットフォームへのアクセスをブロックし、リストから削除するよう求めることができます。



加えて、消費者保護当局は「大人の雰囲気を漂わせるダッチワイフなど、さまざまなポルノコンテンツも流通しています。こうしたポルノコンテンツに未成年者や社会的に弱い立場にある人がアクセスしてしまわないよう制限するフィルタリング措置はSHEINに存在しません。こうした措置が欠如しているため、法律により最高3年の懲役と7万5000ユーロ(約1300万円)の罰金が科せられる可能性があります」と付け加えました。





SHEINは当局の命令に従い、全てのダッチワイフをプラットフォームから削除し、アダルト商品の審査対象を見直したと発表しました。また、これらの商品がどうやって審査を回避したのかを調査するとも付け加えました。



SHEINのドナルド・タン会長は「SHEINは児童搾取を見過ごすことはできません。確認された商品は第三者の販売業者による出品でした。信頼こそが私たちの基盤であり、それを侵害するものは一切容認しません」と述べました。





この件は、フランスに世界で初めてSHEINの実店舗がオープンする直前の出来事だったため、さらなる反発を招きました。そもそもSHEINの実店舗は、ファッションの聖地であるフランスで「ファストファッション」の文化を推進するとして否定的な意見も寄せられており、フランスの大手独立系ファッションブランドは抗議としてSHEINがオープンする大型店舗から商品を撤去したほど。こうした批判に、今回のダッチワイフ販売事件が重なったことで、論争が激化したと伝えられています。

