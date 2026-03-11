宇治抹茶の豊かな風味と渋みを存分に味わえるブラックサンダーの新フレーバー「濃抹茶サンダー」を食べてみた
有楽製菓の人気チョコレート菓子であるブラックサンダーシリーズから、2026年3月17日(火)に「濃抹茶サンダー」が登場します。厳選した2種類の宇治抹茶をぜいたくに使用し、ブラックサンダーならではのザクザク食感とともに本格的な抹茶の味わいを楽しめるという一品が編集部に届いたので、どんなブラックサンダーに仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。
「濃抹茶サンダー」のパッケージは、抹茶らしい深い緑色と高級感ある金色が基調となっています。
原材料は植物油脂・砂糖・脱脂粉乳・全粉乳・抹茶・小麦粉・ココアパウダー・カカオマス・ココアバターなど。
カロリーは1本あたり109kcalです。
皿に出してみるとこんな感じ。上半分は2種類の宇治抹茶を使用したという抹茶チョコレートで、下半分はチョコレートでコーティングされています。
「濃抹茶サンダー」(左)を通常のブラックサンダー(右)と並べてみました。通常のブラックサンダーの方がやや大きいことや、濃抹茶サンダーは表面がざらざらしていることなどがわかります。
断面はこんな感じ。中にはブラックサンダーでおなじみのクッキーのほか、抹茶風味チップも含まれているとのこと。
さっそく食べてみると、風味豊かな抹茶の味わいとビターなチョコレートがよくマッチしており、ブラックサンダーらしいザクザクした食感も楽しめます。全体的に甘さ控えめで、抹茶ならではの渋みが存分に味わうことが可能。抹茶好きにとってうれしいブラックサンダーに仕上がっていました。
「濃抹茶サンダー」の参考小売価格は1本86円(税込)で、2026年3月17日(火)から全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文可能で、価格は20本セットで1728円(1本あたり86円)となっていました。
Amazon | 有楽製菓 濃抹茶サンダー 1本×20本 | 有楽製菓 | チョコレート 通販
