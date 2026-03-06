2026年03月06日 17時00分 試食

フルーツの酸味・甘味と香ばしさがザクザク食感にマッチする「グラノーラサンダーミニバー」試食レビュー



有楽製菓のファミリーパック「ブラックサンダーミニバー」シリーズから「グラノーラサンダーミニバー」が2026年3月16日(月)に登場します。ブラックサンダーらしいザクザク感はそのままに、香ばしさとフルーツの酸味・甘味を組み合わせた「グラノーラ」が加わっているとのことで、一足早く食べられる機会を得られたのでどんな味なのか確かめてみました。



『グラノーラサンダーミニバー』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社

https://www.yurakuseika.co.jp/news/2021/



グラノーラサンダーミニバーのパッケージはこんな感じ。1袋にミニバーが10本詰まっています。





グラノーラとレーズン、いちごチップ、全粒粉ビスケットが入っているとのこと。





原材料は以下の通り。グラノーラの内訳はオーツ麦、ライスパフ、砂糖、コーンフレーク、果糖ぶどう糖液糖、ココナッツ、食塩、植物油脂となっています。





カロリーは1本10g当たり52kcal。





グラノーラサンダーミニバーの個包装はこんな感じ。





中身を取り出してみました。





グラノーラサンダーミニバー(左)とレギュラー品のブラックサンダーミニバー(右)を並べてみました。見た目はあまり変わりませんが、グラノーラサンダーミニバーの方がわずかにチョコの色が明るく、形状もよりゴツゴツしています。





包丁でカットして断面を見てみると、違いはもっと明らか。グラノーラサンダーミニバー(左)の方が明るく、グラノーラを含めた具材が多く見られます。





食べてみると、ざくざくした食感とチョコレートの甘みの中に、いちごの酸味とレーズンの風味が混ざります。さらにふわりと全粒粉ビスケットの香りも加わります。牛乳と合わせることで、忙しい朝に食べるにはちょうどいいお菓子になると感じました。





グラノーラサンダーミニバーは2026年3月16日(月)発売。Amazon.co,jpだと税込324円で注文できます。



Amazon | 有楽製菓 グラノーラサンダーミニバー 110g | 有楽製菓 | チョコレート 通販

