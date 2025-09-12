キャラメルの香ばしさが長続きする「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」試食レビュー
キャラメルパウダーやバタークッキーを焦がしバター香るチョコレートと合わせた「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」が2025年9月15日に登場します。クセになるサクホロ食感で秋冬にピッタリな味に仕上がっているとのことなので、実際に食べて味を確かめてみました。
ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド - 商品ラインアップ - 商品情報 | 有楽製菓
https://www.yurakuseika.co.jp/lineup/product_161.html
「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」の外袋はこんな感じ。オレンジ色で目立ちます。
原材料には準チョコレートやココアクッキー、バター、アーモンド、バターオイルなどが使われています。
カロリーは1本当たり71kcal。
外袋の中には小袋が10個入っていました。
「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」を皿に出してみました。
通常のブラックサンダーと同様に、表面がゴツゴツしています。
食べてみると、キャラメルの味が強めで、バターの香りも感じます。焦がしバターによって「キャラメルの焦げたような香ばしさ」が生まれていて、チョコレートよりキャラメルの味が目立つ仕上がり。通常のブラックサンダーと比べてザクザク感が弱めで歯が通りやすいのが特徴的です。飲み込んだ後もキャラメルの味が長時間残るので、小さめなミニバーでも満足度は高めでした。
「ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド」の希望小売価格は税込324円で、2025年9月15日に全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで発売予定です。すでにAmazon.co.jpでは予約販売が始まっていて、希望小売価格と同じ税込324円で入手できます。
Amazon | 有楽製菓 ブラックサンダーミニバーキャラメルバターサンド 118g | 有楽製菓 | チョコレート 通販
