2026年03月06日 17時15分 お知らせ

GIGAZINE価格表・媒体資料を2026年3月版に更新しました！



GIGAZINEでは2025年12月に実施したプレゼント記事のアンケート結果を1週間に1回のペースで記事として掲載しています。



これまでに掲載したのは以下の6本。



これらのアンケート結果記事はアンケートに回答してくれたGIGAZINE読者への報告だけでなく、広告の発注を検討している人が「ふむふむ、GIGAZINE読者にはこういう傾向があるのだなぁ。それならば私たちの製品やサービスと相性が良さそうだ」というようにGIGAZINEの読者層を理解しやすくする大切な役割も持っています。



今後もさらにアンケート結果記事を掲載予定なので、「GIGAZINEで記事を掲載したいけど、はたして私たちの扱う製品・サービスはGIGAZINE読者に合うのか？」と悩んでいる人はアンケート結果記事を読んでみてください。





もちろん毎週記事が掲載されるのを待たなくても、「こんな製品・サービスなんだけど、GIGAZINEで記事にできる？」と聞いてもらえればできる限りすばやく回答しますので、鉄は熱いうちに打て、今すぐGIGAZINE広告掲載情報サイトからご連絡ください！



