2026年03月03日 09時00分

GIGAZINE読者が普段使っている日本語入力ソフトは何？アンケートで聞いてみた



PCやスマートフォンで文章を書くときに欠かせないのが日本語入力ソフトです。WindowsやmacOS、iOS、Androidにはそれぞれ標準の入力機能が備わっていますが、変換精度や辞書、独自の入力機能を求めて別のソフトを入れている人もいます。そこでGIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、普段どの日本語入力ソフトを使っているのかを聞いてみました。



まずGIGAZINE読者に「PCで日本語入力ソフトは何を使っていますか？」と質問したところ、最多はMS IMEで回答の過半数を占めました。次いでGoogle日本語入力が3割以上と続いており、「標準の入力環境をそのまま使う」か「無料で導入できる定番の代替ソフトを選ぶ」人が多い結果となっています。





内訳は以下の通りです。

1位：MS IME(51.41％)

2位：Google日本語入力(35.82％)

3位：ATOK(9.76％)

4位：その他(3.01％)



また、前問で「その他」と回答した人に何の日本語入力ソフトを使っているのか聞いてみたところ、「macOSの標準キーボード」「Copilot Keyboard」「かわせみ」「Mozc」などの回答が得られました。



次に「スマートフォンで日本語入力アプリは何を使っていますか？」と聞いてみた結果が以下。スマートフォンの日本語入力アプリについては、iOSやAndroidに標準搭載されている入力アプリを使っている人が7割以上で圧倒的多数となりました。PCよりも最初から入っているアプリをそのまま使う傾向が強く、日本語入力アプリを変えている人は一部にとどまっています。





内訳は以下の通りです。

1位：各OSデフォルトの入力アプリ(74.32％)

2位：Simeji(8.06％)

3位：flick(6.11％)

4位：ATOK(5.68％)

5位：その他(4.10％)

6位：Microsoft SwiftKey AIキーボード(1.73％)



スマートフォンでの日本語入力アプリは初期設定のままでも日常用途には困りにくく、日本語入力アプリを変えるのは「入力速度を上げたい」「機能を増やしたい」「デザインや着せ替えを楽しみたい」など明確な目的がある場合に限られやすいのかもしれません。





前問で「その他」と回答した人に何の日本語入力アプリを使っているのか質問した結果、「Gboard」「アルテ」「スミレ」「azooKey」「片手キーボードPro」などの回答が得られました。標準入力以外にも、フリック特化やカスタム性の高い日本語入力アプリを選ぶ人が一定数いるようです。



多くのGIGAZINE読者はデフォルトの日本語入力ソフトを使っていますが、別の日本語入力ソフトを選んでいる層もいることがアンケート結果から分かります。普段使っていて意識することの少ない「日本語入力ソフト」だからこそ、意識するきっかけさえあれば別の入力ソフトに変える可能性は十分にあります。



