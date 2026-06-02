あなたはAdobe Premiere Pro派？それともDaVinci Resolve派？GIGAZINE読者がどんな動画編集ソフトを使っているのか調査してみた
GIGAZINEで年に3回実施しているプレゼントアンケートでは、「コンビニのおにぎりは1個何円まで許せる？」や「記事広告では良い点も悪い点も書くべき？」など、さまざまな質問をGIGAZINE読者に投げかけています。今回は普段どんな動画編集ソフトを使っているのかを、熱心なGIGAZINE読者に質問して調査してみました。
「PCで動画編集ソフトを使っていますか？」の回答は、「使っている」(30％)、「使っていない」(70％)でした。
使っていると回答した人に、どんな動画編集ソフトを使っているか質問した結果が以下。最も人気だったのがDaVinci Resolve(7.2％)で、僅差でAdobe Premiere(6.9％)とAviUtl(6.4％)が続きました。
その他の回答をワードクラウドにしてみました。圧倒的に多かった回答は「ゆっくりMovieMaker4」です。
続いて、「スマートフォンで動画編集ソフトを使っていますか？」と質問した際の回答は、「使っている」(11％)、「使っていない」(89％)です。PCよりもスマートフォンの方が動画編集ソフトを使っているGIGAZINE読者の数は少ないという結果になりました。
使っていると回答した人に、どんな動画編集ソフトを使っているか質問したところ、最も人気だったのがCapCut(5.7％)で、以下、iMovie(3.3％)、InShot(1.6％)、その他(1.4％)、PicsArt(0.6％)、VITA(0.5％)の順に続きました。
その他の回答をワードクラウドにすると以下の通り。最も多かった回答は有料の動画編集アプリである「LumaFusion」でした。
というわけで、スマホでもPCでも動画編集ソフトを使いこなしているGIGAZINE読者に向けて記事広告を出稿してみませんか？もちろん動画編集ソフト以外の記事広告も大歓迎です。気になる人は以下の広告資料サイトから是非ご連絡ください。
GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。
https://gigazine.biz/
・関連記事
GIGAZINE読者のお小遣い金額はどれくらい？最高額は○○万円？！アンケートで実際に調べてみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者の愛する有料サブスクは一体どれ？不動の人気ナンバーワンサブスクは？ - GIGAZINE
GIGAZINE読者ってどんな人？男女比・年齢層・居住地・利用スマホなど基本ステータスを調べてみた - GIGAZINE
GIGAZINEのレビュー記事を読んで実際にモノやサービスを購入したことはある？ - GIGAZINE
GIGAZINE読者の使っているPCはどんなスペック？どのメーカーのCPU＆グラボを使っているのか調査してみた - GIGAZINE
あなたは何オタク？GIGAZINE読者の愛する趣味トップ50をまとめてみた - GIGAZINE
スマート家電ユーザーが実際に使っている家電と使ってみたい家電にはどんな違いがあるのか？GIGAZINE読者にスマートホームの理想と現実を聞いてみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者は一体どんなAIを使っているのか？アンケート調査してみた - GIGAZINE
オンライン講座や学習サービスを使ったことはある？プログラミングはする？GIGAZINE読者にアンケートで聞いてみた - GIGAZINE
みんなはAmazonで何をチェックしてる？GIGAZINE読者が普段Amazonで何を検索してるのか調査してみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者のネット接続方法は無線？有線？Wi-Fiルーターの不満点も聞いてみた - GIGAZINE
スマホの容量足りてる？GIGAZINE読者はどうやってスマホの容量不足を解消しているのか調べてみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者が普段使っている日本語入力ソフトは何？アンケートで聞いてみた - GIGAZINE
「今熱いマンガは？」「電子書籍でマンガ買ったことある？」などGIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE
日本でカジノが合法化されたら何をやってみたい？GIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者が利用しているコンビニは？アンケート調査してみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者はどんな保険に加入しているのか？アンケート調査してみた - GIGAZINE
Gmail・Yahoo!メール・Outlook・Thunderbird・Beckyなど数多くのメールクライアントがある中でGIGAZINE読者が使っているのはどれなのか？アンケートで調査してみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者はネコ派？イヌ派？みんなが飼ってるペットについて質問してみた - GIGAZINE
コンビニのおにぎりは1個何円まで許せる？GIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE
記事広告では良い点も悪い点も書くべき？ - GIGAZINE
GIGAZINE読者のスマホはAndroidとiPhone、どちらが多い？Androidスマホメーカー別の内訳も調べてみた - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ピックアップ, お知らせ, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article Are you an Adobe Premiere Pro user? Or a….