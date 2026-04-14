2026年04月14日 09時00分 お知らせ

Gmail・Yahoo!メール・Outlook・Thunderbird・Beckyなど数多くのメールクライアントがある中でGIGAZINE読者が使っているのはどれなのか？アンケートで調査してみた



GIGAZINEでは年に3回、アンケートに答えるだけでプレゼントがゲットできるプレゼント大放出企画を実施しています。プレゼント企画ではGIGAZINE読者にさまざまな質問に答えてもらっているのですが、今回は2025年12月に実施したアンケートから、「PCで使用しているメールクライアント」と「スマートフォン(iOS/Android)で使用しているメールクライアント」の2項目についてまとめてみました。



まず、「PCで使用しているメールクライアントは何ですか？」という質問への回答結果が以下。





内訳はこんな感じでした。



1位：Gmail(ブラウザ)：45.847％

2位：Yahoo!メール(ブラウザ)：16.102％

3位：Outlook(ブラウザ)：12.340％

4位：Thunderbird：9.510％

5位：Outlook for Windows：7.014％

6位：その他：3.240％

7位：Becky! Internet Mail：1.577％

8位：秀丸メール：0.484％



ブラウザで使うメールサービスが上位を占めており、中でもGmail(ブラウザ)は45.847％で2位以下を大きく引き離しました。Yahoo!メール(ブラウザ)とOutlook(ブラウザ)もそれぞれ1割を超えており、PCでは専用ソフトよりもブラウザでメールを扱う読者がかなり多いようです。





その一方で、Thunderbirdが9.510％、Outlook for Windowsが7.014％と一定の存在感を示しているのも特徴。PCでは複数アカウントの管理やローカル保存、細かな設定のしやすさを重視して専用クライアントを使い続けている読者が少なくないのかもしれません。



先ほどの質問で「その他」と回答した人の回答をワードクラウドで視覚化した結果が以下。





標準搭載のメールソフトや特定環境向けのクライアント、独自の運用に合わせたツールなどが含まれていることから、利用環境に合わせてメールクライアントを選び分けている読者もいることが分かります。



続いて、「スマートフォン(iOS/Android)で使用しているメールクライアントは何ですか？」という質問への回答結果が以下。





内訳はこんな感じでした。



1位：Gmail(アプリ)：45.86％

2位：メール(iOSのデフォルトアプリ)：18.72％

3位：Yahoo!メール(アプリ)：10.90％

4位：Microsoft Outlook(アプリ)：7.37％

5位：Gmail(ブラウザ)：5.37％

6位：Yahoo!メール(ブラウザ)：4.08％

7位：その他：3.67％

8位：Outlook.com(ブラウザ)：1.69％



スマートフォンでもGmail系が強く、Gmail(アプリ)が45.86％で首位。ただし、PCとは違って2位に入ったのはメール(iOSのデフォルトアプリ)でした。スマートフォンではアカウント追加のしやすさやOSへのなじみやすさから、最初から入っているアプリをそのまま使っている人が一定数いると思われます。



また、Yahoo!メール(アプリ)とMicrosoft Outlook(アプリ)が上位に入っている一方で、Gmail(ブラウザ)やYahoo!メール(ブラウザ)はアプリ版より下位でした。スマートフォンではブラウザよりアプリの方が扱いやすいので、当然の結果かもしれません。



先ほどの質問に「その他」と回答した人の回答をワードクラウドでまとめたのが以下です。





少数ながら複数のアプリや利用方法に回答が分かれており、標準アプリや大手サービスの公式アプリ以外を使っている読者も一定数いました。



全体的な傾向としては、PCではブラウザ版が強くスマートフォンではアプリ版が強いという想定通りの結果になりました。同じGmailやYahoo!メールでも、PCではブラウザ、スマートフォンではアプリというように使う端末に合わせて最適な形を選んでいる読者が多いようです。



というわけで、そんなGIGAZINE読者向けにメール関連サービスや業務効率化ツール、クラウドサービスなどの広告を出稿してみませんか？もちろんメール関連でなくてもOK。GIGAZINEに記事を掲載したい人は以下の広告情報サイトからご連絡ください！



GIGAZINE.BIZ｜IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。





なお、2026年4月19日(日)23時59分までの期間限定で2026年春プレゼント大放出企画を開催中です。まだ回答していない人はお早めに！



GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE

