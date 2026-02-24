2026年02月24日 09時00分 お知らせ

スマホの容量足りてる？GIGAZINE読者はどうやってスマホの容量不足を解消しているのか調べてみた



スマートフォンを使っていると、便利なアプリをインストールしたり、新作ゲームをプレイしたり、写真や動画を撮影したりすることで、いつの間にかストレージ容量がパンパンになって新しいアプリをインストールできないということが起こりがちです。実際どのくらいの人がスマートフォンの容量不足に悩んでいるのか、容量不足を解消するためにどんなクラウドストレージを使っているのかを、GIGAZINE読者を対象としたアンケートで調べてみました。



「スマートフォンのストレージ容量は足りていますか？」と質問した結果が以下。容量が足りていると回答したのは全体の約77％で、足りていないと回答したのは約21％、スマートフォンを持っていないと回答したのは約2％でした。





「クラウドストレージを利用していますか？」と質問した結果が以下で、利用しているのが全体の約62％、利用していないユーザーは38％でした。クラウドストレージ利用者が全体の6割超なので、「スマートフォンの容量不足に悩んでいるからクラウドストレージを利用する」のではなく、「スマートフォンの容量不足に悩まないようにクラウドストレージを利用している」のがGIGAZINE読者のようです。





続いて、クラウドストレージユーザーにどのサービスを利用しているか質問してみました。最も利用者が多いのはGoogleドライブ(約41％)で、AppleのiCloud(約21％)、MicrosoftのOneDrive(約19％)が続きます。GoogleドライブはiCloudとOneDriveよりも2倍も利用者が多いという結果に。かつてはクラウドストレージの代名詞的存在だったDropboxユーザーは全体の約11％でした。





クラウドストレージを利用していないというユーザーに、「クラウドストレージを利用したいと思いますか？」と質問した結果が以下。利用したいと回答したのが約20％で、残りの約80％は利用したくないと回答しました。つまり、GIGAZINE読者の約70％がクラウドストレージを利用している、あるいは利用したいと考えている模様。





「クラウドストレージを利用したい」と回答したユーザーに、どのクラウドストレージを利用したいか質問した結果が以下。Googleドライブ(約44％)、iCloud(約26％)、OneDrive(14％)、Dropbox(9％)の順に続きます。Googleドライブは実際にクラウドストレージを利用しているユーザーの割合とほぼ同じですが、iCloudは実際の利用率よりも使ってみたい率の方が高め、OneDriveは実際の利用率よりも使ってみたい率の方が低めでした。





「クラウドストレージを利用したい」と回答したユーザーに、クラウドストレージにどの程度の容量を求めるか聞いた結果が以下。最も多かった回答が10GB(約19％)で、以下、1TB(約17％)、30GB(16％)、2TB(約6.5％)、5GB(約6.3％)といった具合に大容量と比較的小さな容量が交互に挙がりました。





