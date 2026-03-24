2026年03月24日 09時00分 お知らせ

GIGAZINE読者が利用しているコンビニは？アンケート調査してみた



GIGAZINEでは年に3回、アンケートに答えるだけでプレゼントがゲットできるプレゼント大放出企画を実施しています。この企画ではGIGAZINE読者にさまざまな質問を投げかけているのですが、今回はGIGAZINE読者が「どのコンビニチェーンをよく利用しているのか？(複数選択可)」を調査してみました。



回答結果をまとめたグラフが以下。





GIGAZINE読者の各コンビニの利用率は以下の通りでした。



1位：セブン-イレブン(61％)

2位：ファミリーマート(52％)

3位：ローソン(49％)

4位：特になし・コンビニは利用しない(14％)

5位：ミニストップ(5.4％)

6位：セイコーマート(3％)

7位：デイリーヤマザキ(2.7％)

8位：その他(0.4％)

9位：ポプラ(0.3％)



セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンという3つのコンビニの利用者が圧倒的に多く、どのコンビニも読者の約半分が利用しているという結果に。





その他の回答をワードクラウドにしたのが以下の画像。回答の種類はあまり多くなく、JR東日本の鉄道駅に出店しているNewDaysや、イオングループが首都圏および北海道で展開するまいばすけっと、北海道・茨城県・埼玉県で展開されているセイコーマート、すき家をはじめとする外食チェーンを運営するゼンショーホールディングスが群馬県を中心に展開するさくらみくら、セコマグループのハマナスクラブ、京阪沿線の鉄道駅に出店されているもより市などの名前が挙がりました。





大手コンビニチェーンの利用者が圧倒的に多いものの、一部地域でのみ展開されているいわゆるローカルコンビニの名前もしっかり挙がっていました。



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