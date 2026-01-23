GIGAZINE価格表・媒体資料を2026年1月版に更新しました！
GIGAZINEが毎年3回実施しているプレゼント企画で回答してもらったアンケート結果をGIGAZINEの広告媒体資料に反映しました。
2025年12月に実施したプレゼント記事のアンケートに回答してくれたのは5225人。
男女比は男性が86％、女性が14％でした。GIGAZINE読者は昔から男性比率が高めです。
ユーザーの年齢分布は以下の通り。
職業はこんな感じ。IT関連の仕事につく読者が多めです。
