「今熱いマンガは？」「電子書籍でマンガ買ったことある？」などGIGAZINE読者に聞いてみた
ウェブ連載の登場で、「デジタルでもマンガを読むことが当たり前になった」という人も少なくないはず。そこで、毎年3回実施しているプレゼントアンケートで、GIGAZINE読者に「電子でマンガ買ったことある？」や「今熱いマンガは？」といった質問をぶつけてみました。
まずはGIGAZINE読者が最近マンガを読んでいるか否かについて。「はい」(読んでいる)が64.1％、「いいえ」(読んでいない)が35.9％でした。
最近マンガを読んだという読者に「最近面白いマンガに出会いましたか？」と質問したところ、60.5％が「はい」と回答。意外と面白いマンガとの遭遇率は低めのようです。
面白いマンガと出会ったと回答した読者に、自由回答で「面白いと思ったマンガのタイトルを教えて」と質問した結果をまとめたワードクラウドが以下です。
GIGAZINE読者に人気なマンガトップ10は以下の通り。
1位：葬送のフリーレン(20票)
2位：キングダム(10票)
3位：チェンソーマン(9票)
3位：サンキューピッチ(9票)
3位：ワンピース(9票)
3位：ダンダダン(9票)
7位：ワールドトリガー(8票)
7位：SPY×FAMILY(8票)
7位：みいちゃんと山田さん(8票)
10位：呪術廻戦(7票)
続いて、読者に電子書籍でマンガを購入したことがあるか質問してみました。電子書籍でマンガを購入したことがあるかどうかについて、「はい」と回答した読者は50.1％で、ほぼ半数が電子書籍でのマンガ購入経験者という結果に。
電子書籍でマンガを購入したことがあると回答したユーザーに「普段どの電子書籍アプリ・サービスを使用していますか？」(複数回答可)と質問した結果が以下。最も人気があるプラットフォームはAmazonのKindle(64.1％)で、以下ピッコマ(18.9％)、少年ジャンプ＋(18.7％)、マガポケ(12.8％)、サンデーうぇぶり(10％)と続きます。
「その他」(24.6％)の回答内容をワードクラウドでまとめた結果が以下です。
