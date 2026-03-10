2026年03月10日 10時57分 ハードウェア

Amazonの巨大広告がEcho Showを台無しに



Amazonのディスプレイ付きスマートスピーカー「Echo Show」に、表示を無効化できない全画面広告が登場し始めていることが分かりました。



Amazon’s giant ads have ruined the Echo Show | The Verge

https://www.theverge.com/report/797672/amazon-echo-show-ads-alexa-plus





いくつかの地域において、Echo Show端末で「sponsored」というタグの付いた全画面広告の表示が確認されています。この広告は写真を常時表示する「フォトフレーム」モードに設定していると出現し、ユーザーの写真を表示する合間に広告を挟んでくるような仕組みになっているそうです。



広告自体は以前からEchoデバイスの一部として存在していました。たとえばAlexaの「ところで～」から始まるショッピング推奨機能、ときどき表示される製品広告などです。しかし、全画面広告を体験したというテクノロジー系メディアのThe Vergeは「これほど露骨な形になったことはありませんでした」と評しています。



Alexaの広告は2023年11月に開始されましたが、ホーム画面に表示されるディスプレイ広告プログラムは2025年の夏に始まったばかりです。Amazonのアンディ・ジャシーCEOはAlexaの新しい広告を「デバイス＆サービス部門の収益源だ」と強調し、今後拡大していくことを示唆しています。





ただ、記事作成時点では広告の表示は限定的なようで、全てのユーザーに表示されているわけではありません。広告を体験したアメリカ人ユーザーは広告がまだ表示されないキッズモードに変更するか、言語をカナダ英語に変えることで表示を回避しているとのこと。



Amazonの広報担当者は、「広告は体験のごく一部であり、ユーザーが興味を持つ可能性のある新しいコンテンツや製品を発見する助けになります。提案が気に入らない場合は、次の画面カードにスワイプするか、情報アイコンをタップする、あるいは画面を押してフィードバックを送ることができます」と回答しました。

