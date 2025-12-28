【年末年始セール50％オフ】勇者と社畜を兼業するデスマーチ・雨を巡ったボーイミーツガール・イラストのリテイク集などKindle本を年末年始期間中まるっと半額セール開催中！【2026年1月4日(日)まで】
年末の忙しい時間に楽しめるマンガや年始の趣味時間に最適なイラスト集や旅行記などをまるっと半額にしたGIGAZINE年末セールを開催します。本日から年明けの2026年1月4日(日)までがセール期間となっていますので、ぜひこの機会に気になる作品をゲットしてみてください。
対象となるのは以下の18タイトルで、いずれも普段の価格より50％オフ以上のセール中。また、一部のマンガや世界旅行記などはKindle Unlimited対象となっており、Kindle Unlimitedユーザーであれば読み放題になっているため、ぜひダウンロードしてみてください。
◆フルカラーコミック「勇者で社畜の兼業ライフ」
魔物がはびこる世界「コナム」のダメ勇者、クズール。仲間たちの助けもあってなんとか魔物退治を続けていたクズールは、今なぜか日本のゲーム会社で働いていた。ここには魔王も魔物もいない。代わりにあるのは積み上がる仕事と目がうつろな同僚と魔物より怖い上司と……あれ、こっちのほうがしんどくない？ しかし、クズールを待ち受ける本当の地獄はここからだった――！「勇者」と「社畜」の二重生活を送る忙しすぎるへっぽこ勇者の成り上がり？活躍劇。
Amazon.co.jp: 勇者で社畜の兼業ライフ (GIGAZINE) : うなぎや山椒, cygnusil, 森野モト, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」
雨をこよなく愛する少女・佐々倉奈緒(ナオ)の通う中学校に転校してきた結城海唯(カイ)は、雨に喜ぶナオに対し「雨は大嫌いだ」と言い放った。困惑するナオに、カイは自分が「雨男」だと告げる。まるで呪いのように雨模様しか見たことがないカイに太陽を見せるため、ナオはアイデアを振り絞る。降り続ける雨とともにやってきた少年と、雨をこよなく愛する少女。小さな町で出会った二人の、たった二週間の物語。
Amazon.co.jp: あめあめふれふれうそやんで (GIGAZINE) 電子書籍: トラ太郎, ゆめき, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「ガス屋で～す！！」
新卒でガスを扱う「星見生活設備」に入社した社会人1年目の加世 貴有(かせ きゆ)が、まだ右も左も分からない新人でありながら、次々に舞い込んでくる新しい仕事に取り組んでいきます。初めての成功。初めての失敗。大きな課題と、挫折。ガス屋という馴染みのないお仕事の中で、キユがさまざまな課題とぶつかる、1年間の物語です。
Amazon.co.jp: ガス屋で～す！！ (GIGAZINE) 電子書籍: 毎日日毎, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「とにかくイジメたい朝日奈さん」
大富豪の一人娘である朝日奈ひかるは、幼少期からずっと一緒の夜橋ゆうひにちょっかいばかりかけていた。大好きなひかるともう一度仲良くなりたいゆうひは、ひかるのイタズラに振り回されるが、ひかるの行動の裏にはとある隠された計画があった……！奇妙につながる少女と少女の、キュートで笑えて愛らしいフルカラー4コマです。
Amazon.co.jp: とにかくイジメたい朝日奈さん eBook : じゅんた, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「ご主人様にんにく臭いです！」
吸血鬼(きゅうけつき/ヴァンパイア)の弱点はにんにく。だけどにんにくはおいしすぎる。誘惑に負けにんにくを食べたら体が弱体化してしまった吸血鬼のミントは、にんにく大好きメイド・カオリと共に、弱点を克服するためにんにく料理に挑み続ける。腹ぺこ吸血鬼×にんにく大好きメイドの「かわいい」と「おいしそう」が爆発するグルメ？マンガ！
Amazon.co.jp: ご主人様にんにく臭いです！ eBook : ゆめき, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「魔道書交換日記」
妄想の出来事を日記につづる少女「メル」は、日記のネタという建前で自分を売りに出す。出品した途端にメルを迎えに現れたのは、魔女のような女「モシュナ」だった。モシュナに連れられ別世界へ移動したメルは「妹役」の「ルー」と出会い、魔道書作成の恐るべき手段を知る。「魔道書」でつながる「姉」と「妹」の物語。
Amazon.co.jp: 魔道書交換日記 (GIGAZINE) eBook : 椒いお, 三九二京, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「魔道書交換日記スピン」
世界なんてくだらない。クラスメイトも、家族も、みんな愚かで、バカばっかりだ。世界を疎ましく感じながら過ごす少女「レーシー」の下に現れた黒衣の美女「デュプレ」は、魔法で世界を変えてしまえとレーシーを唆す。うっとうしいやつらも、思い通りにならないやつらも、みんな隷属させてしまえ。悪意・憎しみ・復讐……「魔道書」によってつながった、もう一つの姉妹の物語。
Amazon.co.jp: 魔道書交換日記スピン (GIGAZINE) eBook : ゆめき, 三九二京, GIGAZINE: Kindleストア
◆フルカラーコミック「姫とゲーマー」
日夜ゲームの「プレイ動画」を顔出しで配信している姫宮ありか。チヤホヤされたくて、褒められたくて、愛されたくて、ランキング1位になりたくて……しかし、女子高生という立場を乱用しても、ランキングトップ10の壁は厚い。そんな時、彼女が出会ったのは、同じ高校の「ゲーム部」に所属する、超絶技巧の「神」ゲーマー。なりふり構わない彼女は、禁断の手段に手を染める――！
Amazon.co.jp: 姫とゲーマー (GIGAZINE) eBook : 椒いお, 三九二京, GIGAZINE: Kindleストア
マンガ以外にも以下の電子書籍が期間限定で半額になっています。
◆イラストを堪能しながらプロの視点を理解できるイラスト集「イラストにリテイクを入れる「プロの見方」がよくわかる GIGAZINEマンガ大賞「トップ画」イラスト集 2019年度版
◆イラストを隅々まで堪能＆秘蔵資料も読めるイラスト集「マンガ大賞をイメージさせるイラストをおまかせで発注したらこうなったよまとめ GIGAZINEトップ絵画集2018
◆1万2000枚以上の写真を収録した自転車旅行記「チャリダーマン 自転車旅行男・世界を走る 上巻」
◆1万2000枚以上の写真を収録した自転車旅行記「チャリダーマン 自転車旅行男・世界を走る 下巻」
◆アニメ監督の情熱と魂が詰まったアニメ制作に触れることができるインタビュー集「アニメ監督のお仕事とは？: アニメ業界インタビューまとめ」
◆人魚と海の世界をきらびやかな箔アートで表現した作品集「人魚の変容」
◆「雪」をイメージした幻想的なファンタジーを270点以上集めた作品集「雪万華」
◆アマビエをモチーフにした模型の写真を300枚以上詰め込んだ大ボリュームの写真集「アマビエ写真集: 水底で月夜に夢を」
◆実写のリアルな光の軌跡を写真にした作品集「Light Painting」
