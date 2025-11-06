2025年11月06日 09時00分 ピックアップ

あなたは何オタク？GIGAZINE読者の愛する趣味トップ50をまとめてみた



GIGAZINEでは最新ガジェットのレビュー記事から最先端AI関連記事、記者が現地へ赴いて作成した取材記事など多種多様なジャンルの記事が存在します。そんなGIGAZINEを愛読する読者は、一体どんなものが好きなのかを調査してみました。



2025年夏に実施したプレゼントアンケートで「あなたは何オタク？」と質問した際の回答結果が以下。なお、アンケートの参加人数は約4000件でした。



1位：アニメ：1193票(約30.2％)





2位：PCゲーム：922票(約23.3％)





3位：ガジェット：823票(約20.8％)





4位：マンガ：729票(約18.4％)





5位：映画：653票(約16.5％)





6位：音楽：640票(約16.2％)





7位：読書：585票(約14.8％)





8位：家庭用・コンシューマーゲーム：583票(約14.7％)





9位：自作PC/電子工作：564票(約14.3％)





10位：旅行：436票(約11.0％)





11位：AI：407票(約10.3％)





12位：VTuber：390票(約9.9％)





13位：スマートフォンゲーム：382票(約9.7％)





14位：カメラ：343票(約8.7％)





15位：自動車：311票(約7.9％)





16位：オーディオ：303票(約7.7％)





17位：インディー・同人ゲーム：277票(約7.0％)





18位：プログラミング：276票(約7.0％)





19位：声優：224票(約5.7％)





20位：野球：216票(約5.5％)





20位：同人誌：216票(約5.5％)





22位：健康：212票(約5.4％)





23位：楽器：207票(約5.2％)





24位：バイク：204票(約5.2％)





25位：自転車：199票(約5.0％)





25位：アナログゲーム：199票(約5.0％)





27位：プラモデル：192票(約4.9％)





28位：サッカー：177票(約4.5％)





29位：ライトノベル：173票(約4.4％)





30位：アイドル：170票(約4.3％)





31位：キャンプ：149票(約3.8％)





32位：フィギュア：140票(約3.5％)





33位：謎解き：139票(約3.5％)





34位：特撮：138票(約3.5％)





35位：ミリタリー：136票(約3.4％)





36位：釣り：125票(約3.2％)





37位：トレーディングカードゲーム：113票(約2.9％)





38位：競馬：101票(約2.6％)





39位：格闘技：98票(約2.5％)





40位：音声合成：97票(約2.5％)





41位：ディズニー関連：93票(約2.4％)





42位：観劇：69票(約1.7％)





42位：プロレス：69票(約1.7％)





44位：トイガン：60票(約1.5％)





45位：鉄道撮影：54票(約1.4％)





46位：コスプレ：50票(約1.3％)





47位：ボーイズラブ：48票(約1.2％)





48位：鉄道模型：46票(約1.2％)





49位：サバイバルゲーム：45票(約1.1％)





50位：ミニカー：37票(約0.9％)





なお、「趣味がない」と回答した読者は460人(約11.6％)、用意していた回答の中に好きなものがなかったため「その他」と回答した読者は216人(約5.5％)でした。



アニメ(1位)やマンガ(4位)といった日本が世界に誇る人気コンテンツや、ガジェット(3位)や家庭用ゲーム機(8位)などのGIGAZINEが特に多くレビューで取り扱っているデバイス類などは順当に上位にランクイン。スポーツ関連では野球(20位)・サッカー(28位)・競馬(38位)・格闘技(39位)・プロレス(42位)が上位50位に入り、AI(11位)やVTuber(12位)といった近年人気を集めるようになったジャンルもしっかりと上位にランクインしており、読者の情報感度の高さが感じられます。





GIGAZINEではさまざまなジャンルの記事を掲載していますが、そんなGIGAZINEを愛読する読者もやはり趣味嗜好は多岐にわたるようです。そんな多趣味で情報感度の高いGIGAZINE読者向けに記事広告を出稿してみたいというマーケターの方は、以下の媒体資料サイトから広告掲載について是非ご検討ください！



