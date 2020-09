本物過ぎる見た目の「1／1カップヌードルプラモデル」爆誕、実際に作ってみた

カップ麺の定番である日清「 カップヌードル 」をバンダイが技術を結集してプラモ化した「 BEST HIT CHRONICLE 1/1カップヌードルプラモデル 」が2020年9月18日(金)に登場しました。本物そっくりなカップヌードルを自分の手で作成できるということなので、実際に作ってみました。 BEST HIT CHRONICLE 1/1 カップヌードル|日清食品グループ オンラインストア https://store.nissin.com/jp/special/bandai_collabocupnoodle/ 1/1カップヌードルプラモデルの外箱には、カップヌードルのプラモデルがダイナミックに組み上がる様子が描かれています。

・関連記事

700円台で手軽に精巧なガンダムを組める「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム」を組み立ててみた - GIGAZINE



2145通りのワンランク上なカップヌードルを自分好みに作れる「MOMOFUKU NOODLE(モモフクヌードル)」がオープンしたので行ってきました - GIGAZINE



世界に1つしかないカップヌードルを作れる「インスタントラーメン発明記念館」に行ってみました - GIGAZINE



塩分30%オフの「カップヌードル ソルトオフ」はいつものカップヌードルとどう違うのか確かめてみた - GIGAZINE



「あっさり少なめカップヌードル」が登場したので通常のカップヌードルと食べ比べてみた - GIGAZINE



2020年09月18日 12時00分00秒 in レビュー, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.