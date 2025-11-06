2025年11月06日 10時47分 ソフトウェア

任天堂の公式ストアアプリ「Nintendo Store」が配信開始、海外でも利用可能に



任天堂の公式オンラインストアであるMy Nintendo Storeは、公式スマートフォンアプリとして「My Nintendo」を配信してきました。このMy Nintendoがバージョン3.0.0にアップデートされ、「Nintendo Store」に生まれ変わって配信開始されています。



Nintendo Storeは任天堂の公式オンラインストアであるMy Nintendo Storeで取り扱っているゲームソフトなどが見つかる、任天堂公式のストアアプリです。ゲームソフトやゲーム機本体だけでなく、周辺機器やグッズなどの取り扱いもあります。





アプリは以下からインストール可能です。



Nintendo Storeアプリ - App Store

https://apps.apple.com/jp/app/nintendo-store/id1495746988



Nintendo Store - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.znej



初回起動時はニンテンドーアカウントへのログインが求められます。アカウントを保持している場合は「ログイン／新規作成」をタップ。





「同意する」をタップ。





「同意する」をタップ。





「アプリにトラッキングしないように要求」をタップ。





Nintendo Storeアプリでは通知を許可するとほしいものリストに登録したゲームやグッズのセール情報などを受け取ることができます。「つぎへ」をタップ。





これがホーム画面です。上から順にソフトダウンロードランキング、本体、ピックアップソフト、特集、ピックアップ、グッズ、交換グッズ、任天堂のソフト(Nintendo Switch 2)、ソフトメーカー発売のソフト(Nintendo Switch 2)、任天堂のソフト(Nintendo Switch)、体験版があるソフト、最新ソフト、もうすぐ発売のソフト、セール中のソフト、周辺機器(Nintendo Switch 2)、本体・周辺機器(Nintendo Switch)、amiiboが表示されています。ソフトダウンロードランキングトップの「ゼルダ無双 封印戦記」をタップ。





ここから購入ページへ飛ぶことも可能。ハートアイコンをタップすればほしいものリストに追加できます。





画面下部のルーペアイコンをタップするとさまざまなカテゴリから商品を探すことが可能。





画面下部中央のアイコンからニュースをチェックできます。





ハートアイコンがほしいものリストです。





右下のアイコンをタップするとNintendo OSAKAなどの公式ストアへのチェックインが可能。画面下部の「あそんだソフト」をタップ。





するとこれまであそんだゲームの詳細をチェックできます。





Nintendo Storeの前身であるMy Nintendoが配信されたのは2020年のことですが、同アプリは日本国内でのみ配信されていました。しかし、Nintendo Storeはアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリス、ヨーロッパのほとんどの地域など、海外の複数の地域でもリリースされています。

