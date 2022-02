100年の歴史をもつウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオが「アニメ映画の作り方」を公開中

・関連記事

ディズニーが「自然な顔」を生み出すために3D顔マップとAIを組み合わせた手法を開発 - GIGAZINE



20メートル上空をスパイダーマンらしく飛ぶディズニーのスタントロボットの秘密とは? - GIGAZINE



ディズニーが「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」のグルートを等身大ロボットで再現 - GIGAZINE



ディズニーが高解像度な完全自動顔交換アルゴリズムを開発 - GIGAZINE



ディズニーが「科学が好き」という要素をヒロインの特徴付けにのみ使っているという指摘 - GIGAZINE

2022年02月10日 21時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, アニメ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.