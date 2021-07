「ポケモンカード」の中で最も価値の高いカードトップ10

たった1枚で3400万円以上の価格で取引 されることもある ポケモンカードゲーム は、国内外で根強い人気を誇るトレーディングカードゲームです。そんなポケモンカードゲームの中でも、特に価値の高いカードを、海外ゲームメディアのKotakuがまとめています。 Pokémon Cards: 10 That Sold For Eye-Popping Prices https://kotaku.com/the-top-10-most-valuable-pokemon-cards-in-history-1847225621 ◆10:レックウザ(蒼空の激突):4万5100ドル(500万円)

・関連記事

なぜポケモンカードは25周年を迎えても人気なままなのか? - GIGAZINE



3400万円以上の価格でリザードンのポケモンカードが落札される - GIGAZINE



1100万円超という高値で完璧な保存状態の初期ポケモンカード103枚が落札される - GIGAZINE



ポケモンカードのイラストに隠された物語性やインスピレーションについて公式イラストレーターが語る - GIGAZINE



16歳の少年が約2億円の収益をポケモンカードやPS5の転売で上げる - GIGAZINE



約4000万円でポケモンカードの初版シリーズ未開封品を箱買いしたところ開封済みや別シリーズの混じったニセモノであることが明らかに - GIGAZINE



「任天堂はユンゲラーのポケモンカードを再びリリースできる」と超能力者ユリ・ゲラーが発言、ユンゲラーのポケモンカードが十数年の時を超えてついに復活か - GIGAZINE



2021年07月04日 16時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.