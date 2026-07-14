大量に存在するAIのうちGIGAZINE読者に人気なAIは一体何なのか調査してみた
GIGAZINEではさまざまなカテゴリの記事を掲載していますが、特に最近注力しているのが「AI」関連です。そんなGIGAZINEを普段読んでいる読者は、どれくらいAIを利用しているのか気になったので、年に3回実施しているプレゼントアンケートで普段AIをどのくらい利用しているのか調べてみました。
GIGAZINE読者のAI利用率を調査してみた結果、AIを利用しているユーザーが79％、AIを利用していないというユーザーが21％でした。
GIGAZINE読者に普段利用しているAIについて質問した結果をまとめたのが以下。最も利用率の高いAIはOpenAIのChatGPTで、次点がGoogleのGemini。2つは非常に僅差で、GIGAZINE読者の利用率は50％超でした。最近何かと話題なAnthropicのClaudeの利用率は約17％で、Microsoft Copilot以下です。Grok(約15％)までは利用率が2桁ですが、それ以降のPerplexity(約5％)・DeepSeek(約1.8％)・Meta AI(約0.6％)などの利用率はかなり低く、GIGAZINE読者にもあまり利用されていないようでした。
「その他」と回答したGIGAZINE読者に、自由記述でどのAIを利用しているか質問した結果をワードクラウド化してみました。その他の回答で最も利用率が多かったAIはAlibabaの「Qwen」でした。さまざまなAIの名前が挙がりましたが、「ローカル大規模言語モデル(LLM)」や「自作AI」など、独自でAIを開発したり、ローカルAIを運用しているという人もいました。
そんなAI利用にも積極的なGIGAZINE読者に向けて、記事広告を掲出してみませんか？もちろんAI関連の記事広告でもOKですが、それ以外も大歓迎です。気になる方は以下の広告資料サイトから気軽にお問い合わせください！
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in AI, ピックアップ, お知らせ, Posted by logu_ii
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