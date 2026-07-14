2026年07月14日 09時00分 お知らせ

大量に存在するAIのうちGIGAZINE読者に人気なAIは一体何なのか調査してみた



GIGAZINEではさまざまなカテゴリの記事を掲載していますが、特に最近注力しているのが「AI」関連です。そんなGIGAZINEを普段読んでいる読者は、どれくらいAIを利用しているのか気になったので、年に3回実施しているプレゼントアンケートで普段AIをどのくらい利用しているのか調べてみました。



GIGAZINE読者のAI利用率を調査してみた結果、AIを利用しているユーザーが79％、AIを利用していないというユーザーが21％でした。





GIGAZINE読者に普段利用しているAIについて質問した結果をまとめたのが以下。最も利用率の高いAIはOpenAIのChatGPTで、次点がGoogleのGemini。2つは非常に僅差で、GIGAZINE読者の利用率は50％超でした。最近何かと話題なAnthropicのClaudeの利用率は約17％で、Microsoft Copilot以下です。Grok(約15％)までは利用率が2桁ですが、それ以降のPerplexity(約5％)・DeepSeek(約1.8％)・Meta AI(約0.6％)などの利用率はかなり低く、GIGAZINE読者にもあまり利用されていないようでした。





「その他」と回答したGIGAZINE読者に、自由記述でどのAIを利用しているか質問した結果をワードクラウド化してみました。その他の回答で最も利用率が多かったAIはAlibabaの「Qwen」でした。さまざまなAIの名前が挙がりましたが、「ローカル大規模言語モデル(LLM)」や「自作AI」など、独自でAIを開発したり、ローカルAIを運用しているという人もいました。





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