2026年06月23日 09時00分 お知らせ

GIGAZINE読者が使っている有料サブスクTOP5を年代別でまとめてみた



映画やドラマであればNetflixやAmazonプライム、音楽であればSpotifyやApple Music、ゲームであればNintendo Switch OnlineやPlayStation Plus、電子書籍であればKindle Unlimitedやdマガジンというように、サブスクリプション形式で使えるサービスはジャンルごとにさまざま。月額料金が積み重なると負担が大きくなるので、「どのサービスを実際に使っているのか」「これから使いたいサービスはあるのか」は気になるところです。GIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、GIGAZINE読者が利用しているサブスクリプション・利用したいサブスクリプションについて聞いた結果をまとめてみました。



まず「利用しているサブスクリプションは何ですか？(複数選択可)」と質問した結果が以下。





回答全体に占める割合を見るとAmazonプライムが26.0％で断トツトップ。2位のNetflixは10.2％で、AmazonプライムはNetflixの2倍以上という結果になりました。それ以降は3位が「特になし」で8.2％、4位がNintendo Switch Onlineで6.3％、5位がYouTube Premiumで5.5％と続いています。他にもApple Music・U-NEXT・Spotify・dアニメストア・Adobe Creative Cloud・Kindle Unlimited・Disney+・Amazon Music Unlimitedなど、エンタメ・クリエイティブ・電子書籍系のサブスクが幅広く利用されていました。



次に、前問で「その他」を選んだ人に利用しているサブスクリプションを自由記述で入力してもらい、ワードクラウドにまとめたものが以下。





自由記述ではChatGPT・Google AI Pro・Claude・Grok・GitHub Copilotなど生成AI関連サービスの回答が目立ちました。また、Audible・コミックDAYS・Pontaパス・AWA・YouTube Music Premium・J SPORTSオンデマンド・スカパー！・Microsoft 365・Discord・Lemino・Twitch Turboなども多くの回答が集まっていました。



年代別に「利用中のサブスクTOP5」をまとめると以下の通り。AmazonプライムとNetflixは全年代で1位・2位に入っており、GIGAZINE読者の間では年代を問わず定番のサブスクになっていることが分かります。また、10代～50代ではNintendo Switch OnlineやYouTube Premiumが上位に入っており、60代ではApple Music・U-NEXT・Kindle Unlimited、70代以上ではdマガジン・ABEMAプレミアム・Adobe Creative Cloudが上位に入るなど、年代が上がるにつれて動画・ゲーム系以外のサービスが目立つようになりました。



年代 1位 2位 3位 4位 5位 10代 Amazonプライム Netflix Nintendo Switch Online Spotify YouTube Premium 20代 Amazonプライム Netflix YouTube Premium Nintendo Switch Online Apple Music 30代 Amazonプライム Netflix Nintendo Switch Online YouTube Premium U-NEXT 40代 Amazonプライム Netflix Nintendo Switch Online YouTube Premium dアニメストア 50代 Amazonプライム Netflix Nintendo Switch Online YouTube Premium Amazon Music Unlimited 60代 Amazonプライム Netflix Apple Music U-NEXT Kindle Unlimited 70代以上 Amazonプライム Netflix dマガジン ABEMAプレミアム Adobe Creative Cloud



1人あたりが利用しているサブスクの数を年代別に見てみると、20代～50代では2個以上のサブスクを利用している人が多く、特に20代・30代では3個以上を併用している人も目立ちます。一方で60代以降は「0個」「1個」の割合が大きくなり、年代が上がるほど利用するサブスクの数が少なくなる傾向が見えました。





次に「利用したいと思うサブスクリプションを教えてください。(複数選択可)」と質問した結果が以下。





最も多いのが「特になし」の20.6％であることから、既に必要なサブスクを利用している人や、これ以上サブスクを増やしたくない人が一定数いることがうかがえます。具体的なサービス名ではNetflixが11.6％でトップで、それ以降はAmazonプライムが6.6％、YouTube Premiumが5.7％、U-NEXTが5.7％、Disney＋が4.5％と続きます。利用中のサブスクではAmazonプライムが飛び抜けていた一方で、利用したいサブスクではNetflixがサービス名として最も多く、動画配信サービスへの関心の高さが表れています。



前問で「その他」を選んだ人に利用したいと思うサブスクリプションを自由記述で入力してもらい、ワードクラウドにまとめたものが以下です。具体的なサービス名だけでなく「AI系サブスク」「複数サービス」「家電のサブスク」のようなジャンル名での回答もあり、生成AI・スポーツ配信・動画配信・語学学習・VPNなど読者の関心がかなり細かく分かれていることが分かります。





こうしたデジタルサービスやサブスクリプションに関心の高いGIGAZINE読者に向けて商品やサービスを届けたい場合は、以下からお問い合わせください！



GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。

https://gigazine.biz/

