男性は加齢とともにY染色体を失っているがデメリットはあるのか？
Y染色体は性染色体の一種であり、ヒトにおいては男性のみがX染色体とY染色体を持ち、女性はX染色体のみを持って生まれてくるとされています。ところが、実は男性は加齢とともにY染色体を徐々に失っているとのことで、科学系メディアのScienceAlertが「男性がY染色体を失うことのデメリット」について解説しました。
Men Can Lose Their Y Chromosome With Age, And We Finally Know The Cost : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/men-can-lose-their-y-chromosome-with-age-and-we-finally-know-the-cost
人間の進化の歴史上、Y染色体の遺伝子数は驚くべきスピードで減少しており、進化生物学者のジェニー・グレイブス氏は500万年以内に近い将来にY染色体が消滅してしまうという説を唱えています。すでに一部のトゲネズミではY染色体が失われており、これらの体内ではY染色体の機能を他の染色体が代替するようになったことがわかっています。
男は絶滅する運命？消えゆくY染色体は何を意味するのか - GIGAZINE
しかし、そもそも男性の血液・脳・免疫細胞などに含まれるY染色体は加齢に伴って消失することがあり、70歳の男性では約40％が血液中のY染色体の喪失を示し、93歳ではその割合が約57％に達するとの研究結果があります。
Y染色体は性別の決定や精子の機能に不可欠であることが知られていますが、歴史的にはそれ以外の機能はあまりないと考えられていました。そのため、長らく加齢にともなうY染色体の喪失は老化の良性マーカーであると思われていたとのこと。
ところが近年は、新たな遺伝学的証拠により、一部の細胞におけるY染色体の喪失が死亡リスクや病気に関連している可能性が示唆されています。たとえば2022年の研究では、マウスの心臓にある特定の免疫細胞にY染色体が欠けている場合、心血管機能障害および死亡率の増加が引き起こされることが報告されました。
また、さらなる研究ではY染色体の欠失が見られる高齢男性において、早期死亡やがんのリスクが高まることが示されました。Y染色体の欠損は若年層ではまれであるものの、不妊症や発達障害との関連も指摘されています。
2023年の研究では、膀胱(ぼうこう)がんを患う高齢男性の最大40％で、腫瘍細胞内でのY染色体がほとんどあるいはまったくないことが判明。男性は女性に比べて膀胱がんを発症する確率が最大5倍も高く、一部の研究者らはY染色体が膀胱がんに関して何らかの役割を果たしているのではないかと考えています。
予備的な研究はこの考察を裏付けており、2025年の研究ではY染色体を持たない免疫細胞はがん細胞を攻撃する能力が低いことが明らかになりました。同年に発表された別の論文でも、「Y染色体の喪失が男性の免疫系に影響を及ぼす可能性が高い」と結論付けられました。
男性のY染色体の喪失に関する研究は始まったばかりですが、これまでの初期的な発見はY染色体が想像以上に多くの細胞機能に関与している可能性を示唆しています。マサチューセッツ工科大学の進化生物学者であるジェニファー・ヒューズ氏はScienceAlertに対し、「Y染色体に保持されている遺伝子は全身にわたって重要な機能を果たしているため、それらの遺伝子を維持するための選択圧は非常に大きく、失われることはないでしょう」と語りました。
一方で、500万年以内のY染色体消滅説を唱えるグレイブス氏は、トゲネズミなどはY染色体の機能を問題なく他の染色体に置き換えられたことを指摘。人間でも同様に、Y染色体が他の染色体に置き換えられる可能性はあると主張しました。
・関連記事
男は絶滅する運命？消えゆくY染色体は何を意味するのか - GIGAZINE
大昔に世界中の男性が大量死していた理由が遺伝子の研究で明らかにされる - GIGAZINE
チンギス・ハンと血縁関係にある人々はこれまでの予想よりも少ない可能性 - GIGAZINE
最古の性染色体は2億4800万年前に「タコ」の祖先から始まったことがゲノム解析で判明 - GIGAZINE
超加工食品を多く食べる人はテロメアが短くなるという研究結果 - GIGAZINE
劣悪な家庭環境で育った子どもの染色体が平均より老化していることが判明 - GIGAZINE
メスのマウスのDNA配列をたった1文字分変えただけでオスの生殖器が発達したという報告 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Men lose their Y chromosome as they age,….