2026年06月23日 10時41分 AI

Anthropicが日本でClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始、Claudeの利用を拡散するために無料APIクレジットを利用可能



AI企業のAnthropicが日本におけるClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始しました。



Claude コミュニティ アンバサダー | Claude by Anthropic

https://claude.com/ja/community/ambassadors





The Japan Claude Community Ambassador program is here! 🇯🇵



Ambassadors have hosted 290+ meetups in 107 cities across 37 countries, with 40,000+ attendees building together.



Now open from Hokkaido to Okinawa. 日本の皆さん、ぜひご応募ください！https://t.co/BhhaPQR8JT — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) June 22, 2026



Claudeコミュニティアンバサダーは「居住地域でClaudeコミュニティを構築する」「ワークショップやハッカソンなどの地域イベントを開催する」「ライブデモを共有する」「コミュニティの声をAnthropic開発チームに届ける」といった活動を行います。アンバサダーとして活動を希望する人は「Claude CodeまたはClaude Coworkの実践的な経験とコミュニティへの関与実績があることが望ましい」とされていますが、ソフトウェア開発者である必要はありません。





アンバサダーとしての報酬は無償ですが、Claudeの利用実態を拡散するためにAPIクレジットを受け取ることが可能。また、ワークショップやハッカソンを開発するためのイベント資金や限定グッズも提供されます。





他の企業のアンバサダーと兼任することも可能。ただし、「Anthropic と競合する中核事業を持つ企業」との兼任は不可です。以下のリンク先の「今すぐ応募する」をクリックすると参加申し込みフォームが表示され、審査および面談を経てアンバサダーに選ばれる仕組みです。



Claude コミュニティ アンバサダー | Claude by Anthropic

https://claude.com/ja/community/ambassadors

