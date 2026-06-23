2026年06月23日 10時46分 メモ

トランプ大統領が量子コンピューター開発を加速させる2つの大統領令に署名

by Gage Skidmore



ドナルド・トランプ大統領が、量子コンピューティング研究の推進と、「ポスト量子暗号」に備えたセキュリティ対策の強化を目的とする2件の大統領令に署名しました。



Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation – The White House

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/ushering-in-the-next-frontier-of-quantum-innovation/



Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks – The White House

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/securing-the-nation-against-advanced-cryptographic-attacks/



Donald Trump signs orders to boost quantum research, security

https://thehill.com/policy/technology/5934949-trump-signs-quantum-computing-orders/



トランプ大統領が署名した大統領令の1つは「量子イノベーションの新たなフロンティアを切り拓く」と題された大統領令14411号です。





トランプ大統領は「アメリカは量子革命の入り口に立っています。量子情報科学技術はアメリカのイノベーションを推進し、経済成長を促進し、高賃金の雇用を創出し、国家安全保障を強化する変革的な能力をもたらします。他国がアメリカに挑戦するため急速に動いている中、我々は量子コンピューティング、量子センシング、および量子ネットワーキングの展開と商業化を加速するため、政府全体による一体的なアプローチを取らなければなりません」と記し、今回の大統領令の目的を示しました。



この大統領令により、大統領科学技術補佐官と商務省長官やエネルギー省長官などが連携し、量子情報科学技術への支援を目的とした政策が更新されます。この政策が公表されると、関係機関は政策に沿った措置を執る必要があります。





さらに、応用開発および発見科学のための量子コンピューター計画が開始され、量子による科学的発見の時代を開始することを目的とした量子コンピューターが少なくとも1台、エネルギー省施設に配備されます。また、量子インフラと量子材料開発の国内サプライチェーンを強化するとともに、量子エコシステムに対する潜在的な脅威への対策を強化することも目指されています。



こうした量子情報科学技術の拡大と共に、量子コンピューターを活用した国内のエコシステムの強化が図られ、戦争省、商務省、エネルギー省などに量子コンピューティングの情報を共有するための基盤が構築されます。



もう1つの大統領令は「高度な暗号攻撃から国家を守る」と題された大統領令14409号です。



近年、量子コンピューターの開発が進み、既存のコンピューターでは解読に膨大な時間がかかるとされている暗号システムが量子コンピューターで破られてしまう可能性が見えてきました。こうした状況に対処するため、量子暗号の発展以後の世界「ポスト量子暗号」を見据えて行動する必要性が迫られています。



この大統領令は、そうしたポスト量子暗号の時代に備え、国内のサイバーセキュリティの強化を図るものです。





大統領令では、資産価値の高い政府のシステムや、金融や軍など特に大きな影響を及ぼしやすい政府のシステムについて、2031年までにポスト量子暗号へ対応するよう指示しています。各政府機関はポスト量子暗号移行計画について取り組む代表者を選定し、移行に向けて取り組む必要があります。



トランプ大統領は「大規模量子コンピューターが出現し、特に敵対国の手に渡った場合、広く利用されている暗号セキュリティシステムにとって重大な脅威となるでしょう。これらの脅威に鑑み、我々は国の機密データ、重要インフラ、デジタル経済に対する暗号保護を強化するための措置を講じなければなりません」と記しました。

