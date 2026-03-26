2026年03月26日 15時00分 セキュリティ

Googleが量子暗号時代の幕開けとされる「Q Day」への対応準備期限を2029年に大幅前倒し、「予想以上に早く到来する可能性あり」との見解を示す



進化した量子コンピューターが既存の暗号アルゴリズムを解いてしまう時代「Q Day」の到来に備え、Googleが対応の期限を2029年に設定すると発表しました。



Google’s timeline for PQC migration

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/safety-security/cryptography-migration-timeline/



Google Online Security Blog: Security for the Quantum Era: Implementing Post-Quantum Cryptography in Android

https://security.googleblog.com/2026/03/post-quantum-cryptography-in-android.html



Google bumps up Q Day deadline to 2029, far sooner than previously thought - Ars Technica

https://arstechnica.com/security/2026/03/google-bumps-up-q-day-estimate-to-2029-far-sooner-than-previously-thought/



Google moves post-quantum encryption timeline up to 2029 | CyberScoop

https://cyberscoop.com/google-moves-post-quantum-encryption-timeline-to-2029/



Googleは、「強力なスーパーコンピューターですら処理できない課題を量子コンピューターで解決する時代が到来しようとしているが、これは同時に量子コンピューターが既存の暗号アルゴリズムを解く能力を獲得することを意味する」と指摘。技術の進歩により、銀行が採用するような高度なセキュリティシステムですら突破される懸念があるとして、保護機能の強化が重要であることを強調しました。



機能強化の取り組みとして、Googleは量子コンピューターにも耐えられる暗号アルゴリズム「ポスト量子暗号(PQC)」の開発に2016年から着手しており、2024年にアメリカ国立標準技術研究所(NIST)が発表した標準化規格も統合して準備を進めています。





NISTのガイドラインでは、PQCへの移行の目安が2035年に設定されていますが、Googleは独自に2029年までに実現するという計画を発表しました。



GoogleはPQCへの積極的かつ複数年にわたる移行がテクノロジー業界全体で必要だと訴え、「我々が率先して模範を示し、意欲的なスケジュールを共有することで、Googleだけでなく業界全体における変革を加速させられると考えている」と伝えました。



Googleは既にAndroidでPQCを採用していて、Android 17のベータ版でNISTの基準に準拠した署名保護機能を統合する予定としています。





なお、アメリカ国家安全保障局は、国の安全保障システムにおけるPQCの準備完了期限を 2031年としており、Googleは政府よりも野心的な目標を設定したことになります。ただ、政府と異なり民間にはPQCへの移行を義務づける規定はないとのことです。

