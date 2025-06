WindowsやLinuxに実装された「量子コンピューターでも解読が難しい暗号技術」とは？

by IBM Research 従来のコンピューターで使われている暗号化の技術は、一般的なコンピューターではほぼ解読が不可能とされてきました。しかし、古典コンピューターとは文字通り桁違いの計算能力を持つ量子コンピューターが登場すれば、暗号化技術の安全性が崩れるのではないかといわれています。Microsoftが将来の量子コンピュータによるサイバー攻撃に備えるため、暗号ライブラリ「 SymCrypt 」および「 SymCrypt-OpenSSL 」に ポスト量子暗号(PQC)技術 を導入しました。このアップデートはWindows 11 Canaryビルド27852以降でテストが開始されており、Linux向けにも提供されています。 Post-Quantum Cryptography Comes to Windows Insiders and Linux | Microsoft Community Hub https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-security-blog/post-quantum-cryptography-comes-to-windows-insiders-and-linux/4413803 Windows 11 gets quantum-hardened cryptography technology | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/software/windows/windows-11-gets-quantum-hardened-cryptography-technology PQCアルゴリズムは、現在使われている古典コンピューターだけでなく、将来登場するであろう量子コンピューターを使っても解くことが非常に困難とされる数学的問題に基づいて設計されています。これにより、量子コンピュータによる解読の試みに対抗することを目指しています。

・関連記事

来たるべき量子コンピューターの時代に向けて一般人が知っておくべき「ポスト量子暗号」の基礎知識まとめ - GIGAZINE



量子ハッカーから身を守るため「ポスト量子暗号」への移行タイムラインをイギリスNCSCが策定、2035年までに導入するよう大企業に対し要請 - GIGAZINE



中国の研究者が量子コンピューターでRSA暗号の解読手法を構築 - GIGAZINE



アメリカ国立標準技術研究所が3つのポスト量子暗号の最終標準「ML-KEM」「ML-DSA」「SLH-DSA」をリリース - GIGAZINE

2025年06月07日 12時30分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What is the 'cryptography technology tha….