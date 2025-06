2025年06月07日 08時00分 メモ

「AIの案内に従い登山する人間」に救助隊員が苦言



カナダのブリティッシュコロンビア州で活動する捜索救助隊の隊長が、AIのアドバイスを受けて無謀な登山に挑んでしまう人が多いとして苦言を呈しました。日本でも近年山岳遭難が多発していますが、同様の問題は他の地域でも起こっているようです。



B.C. search-and-rescue groups warn about relying too much on AI, apps | Vancouver Sun

https://vancouversun.com/news/c-search-and-rescue-groups-warn-about-relying-on-ai-and-apps





ブリティッシュコロンビア州で活動するライオンズベイ捜索救助隊のリーダー、ブレント・カルキン氏によると、活動地域内で遭難する人が相次ぎ、2025年の春には「本当にひどい1カ月」を過ごしたとのこと。



ある例では、2人のハイカーがChatGPTとGoogleを頼りに登山道を進んだものの、雪が降ることを知らず普通の靴を履いていたため、下山できなくなりレスキューを呼んだそうです。このほかにも、AI道案内アプリで案内された道を登った人が雪の中に閉じ込められるという事故が3日間で2件発生するなど、AIだけを頼った登山者の遭難は後を絶たないといいます。



一連の捜索活動を受け、ライオンズベイ捜索救助隊は「チャットボットやアプリは必ずしもナビゲーションに最適とはいえない」と発表し、テクノロジーに頼りすぎることの危険性について警告しました。





この問題はブリティッシュコロンビア州に限ったことではありません。イングランドとウェールズで活動するボランティア山岳救助隊、マウンテン・レスキュー・イングランド&ウェールズがまとめたところによると、2024年の同地域での出動回数は史上初めて1000件を超え、過去5年で24%増加したとのこと。特に18歳から24歳の年齢層の救助件数が5年でほぼ2倍になっていて、同隊は「TikTokやInstagramで話題の『映える』場所の人気が高まっていて、若い世代が紙の地図ではなくアプリを利用することが増加の原因だ」と結論づけています。



日本の警察庁の(PDFファイル)まとめでは、2023年の山岳遭難発生件数が統計の残る1961年以来最多になったことが報告されています。AIやアプリが原因かどうかは報告されていません。警察庁は防止策として「登山計画書や登山届を提出すること」「登山地図アプリと紙の地図を併用すること」などを挙げています。



カルキン氏がAIを使って検証したところ、「バンクーバー近郊で5月に登れる雪のない山は?」という質問には「バンツェン湖とクオリーロックが妥当だが、コンディションを確認して適切な装備を持参するように」という警告付きの文章が表示されましたが、「バンクーバー近郊で登れる山は?」という漠然とした質問には、登るのに高度なスキルを必要とし、ほとんど雪に覆われている「ガリバルディ州立公園のライオンズやパノラマ・リッジ」が警告なしで提案されたそうです。このことから、カルキン氏は「質問の仕方によって答えが大きく変わります」と指摘し、AIを使うにしても使い方次第であると示唆しています。





カルキン氏は、「テクノロジーは非常に役立ちますが、それは旅の計画やスキル、経験に取って代わるものではありません。ブリティッシュコロンビア州では時期が大きな問題になります。山の頂上が最も人気の高いスポットですが、登れるのは7月から10月までです。また、AIが提供する情報は古いものなのか新しいものなのか判断できません。リアルタイムの情報を探してください」と忠告しました。