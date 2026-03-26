GitHubがCopilotへの入出力や関連コンテキストをAI学習に使用すると発表、学習されたくない場合は2026年4月24日までにオプトアウトする必要あり
GitHubがAIコーディングアシスタント「GitHub Copilot」のポリシー変更を発表しました。2026年4月24日からは入出力やカーソル位置周辺のコードといった情報がAIモデルの学習に使用されるようになります。自分のデータをAI学習に使われたくない場合は設定からオプトアウトすることもできます。
Updates to GitHub Copilot interaction data usage policy - The GitHub Blog
https://github.blog/news-insights/company-news/updates-to-github-copilot-interaction-data-usage-policy/
GitHubによると、GitHub Copilotで使われているAIモデルは「公開されているデータ」と「手作業で作成したサンプルコード」を用いてトレーニングされたものだったとのこと。2025年にはGitHubの親会社であるMicrosoftの社員たちのインタラクションデータを学習に取り込み、AIモデルの性能を改善することに成功したそうです。この経験をもとに、GitHubは一般ユーザーのインタラクションデータも学習に活用することを決定しました。
学習対象となるユーザーはGitHub Copilotの「Freeプラン」「Proプラン」「Pro+プラン」の加入者で、以下のインタラクションデータが学習に用いられます。
・ユーザーが承認または変更した出力
・GitHub Copilotに送信された入力データ(モデルに入力されるコードスニペットを含む)
・カーソル位置の周辺にあるコードコンテキスト
・ユーザーが書いたコメントとドキュメント
・ファイル名、リポジトリ構造、ナビゲーションパターン
・チャットやインラインサジェストなどのGitHub Copilotの各種機能とのやり取り
・サジェストに対するユーザーのフィードバック
学習のために収集されたデータはMicrosoftのグループ企業と共有される場合がありますが、グループ外の企業には共有されません。また、BusinessプランとEnterpriseプランのユーザーは学習対象とならず、プライベートリポジトリに保存されているコンテンツも学習対象となりません。
AIの学習にデータを使用されたくない場合は2026年4月24日までに設定を変更しておく必要があります。設定を変更するにはGitHubアカウントにサインインした状態で以下のリンク先にアクセスします。
GitHub Copilot
https://github.com/settings/copilot/features
「Allow GitHub to use my data for AI model training」を「Disabled」に変更すれば設定完了です。
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in AI, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1o_hf
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