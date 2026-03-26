2026年03月26日 13時05分 AI

MetaがAIに資金を投入する一方で、700人の従業員を解雇



現地時間の2026年3月25日(水)から、Metaが数百人の従業員の解雇を開始したことが報じられています。Reality Labsを含む、少なくとも5つの部門で人員削減が実施されるそうです。



Meta begins layoffs of hundreds of employees in five divisions

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/meta-layoffs-hundreds-employees-five-divisions-vr-ai-who-rcna265127





Meta Lays Off 700 Employees, While Rewarding Top Executives - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/03/25/technology/meta-layoffs-ai-executives.html



Meta Platforms to Lay Off Hundreds — The Information

https://www.theinformation.com/articles/meta-platforms-lay-hundreds



Meta is laying off hundreds of employees as it pours money into AI | The Verge

https://www.theverge.com/tech/900946/meta-layoffs-hundreds-employees



Metaの関係者がNBC Newsに語った内容によると、今回の人員削減はより大規模な組織再編の一環だそうです。Metaの広報担当者はNBC Newsに対して、「Metaの各チームは、目標達成に向けて最適な体制を整えるため、定期的に組織再編や変更を実施しています」と述べ、人員削減を認めました。The New York Timesの報道によると、約700人の従業員が解雇されることになります。





今回の人員削減は採用・営業・グローバルオペレーション・Facebookソーシャルチームの従業員に影響を与える模様。影響を受ける従業員の大半は25日に通知され、場所などの状況によっては今後数週間以内に通知される従業員もいる可能性があるそうです。



一部の従業員には新しい役職が提示され、他の従業員には転勤の選択肢が与えられる可能性があります。



なお、Metaは2026年3月中旬に「AIコスト増大を受け、従業員の最大20％の解雇を計画している」と報じられていました。



Metaは従業員の最大20％の解雇を計画、AIコスト増大を受け - GIGAZINE





Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは2026年初頭にメタバース戦略からモバイル向け機能とAIウェアラブルに注力する方針転換を発表。これについてザッカーバーグCEOは、「かつては大規模なチームを必要としたプロジェクトが、今では非常に才能のある1人の人物によって達成されるようになっている」と語りました。





人員削減の対象となるReality Labsは2025年に9億5500万ドル(約1500億円)の売上を記録したものの、60億2000万ドル(約9600億円)の営業損失を計上しました。Reality Labsについては、毎月10億ドル(約1600億円)もの損失を計上しているとの報道もあります。



Metaは2022年6月以降VR部門で毎月1600億円もの損失を記録している - GIGAZINE





Metaは2025年12月時点で約7万9000人の従業員を雇用しています。



なお、Metaは競合AI企業との人材確保競争の激化に際して、有能な人材を引き留めるために大規模な株式報酬を導入したことが報じられています。この報道によると、Metaは上級幹部に対して数百億円規模のストックオプションを提供しており、これはMetaにとって初となる幹部向けのストックオプションだそうです。ただし、このストックオプションではザッカーバーグCEOは対象外となっています。なお、報道によるとこのストックオプションは達成できれば巨額の報酬が得られるものの、達成できなければほぼゼロに等しいものだそうで、Metaの株価を約88％上昇させないと達成できないものになっているそうです。



Meta Offers Top Execs Stock Options for First Time Since IPO - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-25/meta-offers-top-execs-stock-options-for-first-time-since-ipo



Meta Targets $9 Trillion Valuation With New Executive Incentive Program - WSJ

https://www.wsj.com/tech/meta-targets-9-trillion-valuation-with-new-executive-incentive-program-64460862



Meta boosts top executives' pay with stock options as AI race heats up | Reuters

https://www.reuters.com/business/meta-grants-senior-executives-stock-awards-retain-talent-2026-03-25/

