2026年03月15日 10時30分 AI

Metaは従業員の最大20％の解雇を計画、AIコスト増大を受け



FacebookやInstagramの運営元として知られるMetaが、AIへの投資を進めるために全従業員の20％に相当する1万5800人を解雇することを計画していると報じられました。



Exclusive: Meta planning sweeping layoffs as AI costs mount | Reuters

https://www.reuters.com/business/world-at-work/meta-planning-sweeping-layoffs-ai-costs-mount-2026-03-14/





Meta is reportedly laying off up to 20 percent of its staff | The Verge

https://www.theverge.com/business/895026/meta-laying-off-20-percent



ロイターがMetaの関係筋3人から入手した情報として、「Metaは高額なAIインフラへの投資とAI支援労働者によってもたらされる効率性の向上に備え、従業員の20％以上に影響を与える可能性のある大規模な人員削減を計画している」と報じました。関係者によると、Metaによる人員削減の実施時期は決まっておらず、人員削減の規模も最終決定の段階にはないそうです。





2人の関係者によると、Metaの経営幹部は他の上級幹部に対して人員削減計画を示唆しており、削減方法の策定を開始するよう指示を出したとのこと。情報提供者は人員削減内容を公表する権限を与えられていないため、匿名でロイターに情報を提供しています。



Metaは2022年11月に従業員の13％に相当する1万1000人を解雇。



マーク・ザッカーバーグCEOがMeta従業員の約13％に当たる1万1000人を解雇すると発表、「eコマースの成長傾向を見誤った」と認める - GIGAZINE



by Anthony Quintano



さらに4カ月後の2023年3月にも1万人の従業員を解雇しました。



Metaが2022年11月以来2度目となる1万人の人員削減を行うことを発表 - GIGAZINE





それ以降もMetaは小規模な人員削減やVRスタジオの閉鎖を実施してきましたが、今回報じられた「従業員の20％の解雇」は約1万5800人の従業員に影響を与える可能性があるため、2023年3月以降に行なわれた人員削減としては最大規模のものとなります。



MetaはVRとメタバース事業をほぼ諦め、代わりにAI人材の獲得やデータセンターの構築、MoltbookのようなAI企業の買収に多額の投資を行っています。



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Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはこれらの投資について、「以前は大規模なチームを必要としていたプロジェクトが、今では非常に有能な1人の人物によって達成できるようになっている」と言及しています。



なお、Amazonは全従業員の約10％に相当する約1万6000人の人員削減を発表しており、フィンテック企業のBlockも全従業員の約半数に相当する4000人超を解雇すると発表しました。



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