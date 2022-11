マーク・ザッカーバーグCEOがMeta従業員の約13％に当たる1万1000人を解雇すると発表、「eコマースの成長傾向を見誤った」と認める

・関連記事

マーク・ザッカーバーグが「Metaの大量解雇は自分の責任、成長を楽観視しすぎて人員過剰につながった」と反省の弁 - GIGAZINE



Facebookの親会社「Meta」が数千人規模の大規模レイオフを間もなく実施予定 - GIGAZINE



GoogleとMetaのCEOが「従業員の生産性が高くない」と不満を述べる - GIGAZINE



長年「Meta」だった企業が「Meta」の名前の横取りでFacebookの「Meta」を訴える - GIGAZINE



Twitterが従業員にレイオフ開始をメールで通知 - GIGAZINE



イーロン・マスクによるTwitter従業員のレイオフで日本・インド・アイルランドなどで大量の従業員が解雇される - GIGAZINE



オンライン決済サービス大手のStripeが1000人以上を解雇すると発表、解雇される従業員へのサポートを評価する声も - GIGAZINE



MicrosoftがXbox部門を含む複数の部署で大量に人員を削減、経済の冷え込みも本格化と報道各社 - GIGAZINE



打倒Amazonの「Shopify」が従業員の10%をクビに、巣ごもり需要後退で業績に暗雲 - GIGAZINE



2022年11月10日 11時10分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.