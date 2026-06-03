2026年06月03日 14時10分 AI

GitHub Copilotが「AIアシスタント」から「AI開発チーム」へ進化、専用アプリの全貌が明らかに



GitHubが「GitHub Copilotアプリ」の詳細を2026年6月2日に発表しました。GitHub Copilotアプリは2026年5月にテクニカルプレビュー版がリリースされたデスクトップアプリで、複数のAIエージェントを管理してエージェント実行基盤の中核になることを目指しています。



GitHub Copilot app: The agent-native desktop experience - The GitHub Blog

https://github.blog/news-insights/product-news/github-copilot-app-the-agent-native-desktop-experience/



ソフトウェア開発ではAIにコードを書かせるだけでなく、不具合調査、Issue対応、プルリクエスト修正、レビュー対応などをAIエージェントに任せる流れが広がっています。一方で、複数の画面を行き来する手間や、エージェントが生成したコードを確認する負担、何を検証したのか分かりにくい問題も発生しているとのこと。





GitHub Copilotアプリは、こうしたエージェント開発特有の問題に対応するために開発されたデスクトップアプリです。複数のエージェント作業をまとめて管理できるほか、人間とAIが共同で作業するための機能も備えているとのこと。記事作成時点ではCopilot Pro、Copilot Pro+、Copilot Business、Copilot Enterpriseユーザー向けにテクニカルプレビューとして提供されています。



GitHub Copilotアプリの目玉機能が「My Work」画面です。My Work画面では接続済みリポジトリに関するセッション、Issue、プルリクエスト、バックグラウンド自動化を1カ所で確認できるとのこと。あるエージェントが本番環境の不具合を調査し、別のエージェントがIssueを実装し、さらに別のエージェントがレビューコメントに対応する、といった並列作業を単一画面で追跡できるというわけ。





各エージェントセッションは同じリポジトリから分離された作業場所を作るGitの仕組みである「git worktree」で動作します。複数の作業を同時に進めても変更が衝突しにくく、GitHub Copilotアプリは作業場所の作成や片付けを自動で処理するとのこと。



プルリクエストをレビューやマージまで進める機能として、「Agent Merge」も用意されています。Agent Mergeはコード変更時にテストやビルドを自動実行する仕組みであるCIの状態を監視し、必須レビュアーや失敗したチェックを追跡しながら、マージに必要な作業を進める機能です。開発者は「CIを通す」「レビューコメントに対応する」「条件を満たしたらマージする」など、Copilotに任せる範囲を指定可能です。実際にIssueからマージまでをGitHub Copilotアプリを使って行う様子は以下のムービーで確認できます。



How to ship from issue to merge with the GitHub Copilot app | demo - YouTube





さらにGitHub Copilotアプリには「Canvas」機能が追加されます。チャットだけではエージェントの計画、修正内容、検証結果が長い会話履歴に埋もれがちですが、Canvasでは計画、プルリクエスト、ブラウザセッション、ターミナル、デプロイ、ワークフロー状態などを表示でき、開発者は内容を編集、承認、差し戻しできるとのこと。GitHubはCanvasを「agent experience」、略してAXの始まりと位置付けました。



エージェントが安全な範囲でコードを実行、検証、修正するためのサンドボックスも用意されています。ローカルサンドボックスではユーザーのマシン上で制限付き実行が可能で、クラウドサンドボックスではGitHubがホストする一時的なLinux環境でエージェントが動作します。



コードレビュー機能も拡張されます。Copilot code reviewは組織独自の標準、内部システム、開発文脈を反映できるようになり、管理者はリポジトリ単位でレビューの強度を設定可能です。セキュリティ重視の「/security-review」や、複数モデルで実装を批評する「/rubberduck」といったスキルも紹介されています。





GitHubはCopilotアプリだけでなく、ターミナル、クラウド、独自ツールでも同じエージェント機能を使えるようにする方針とのこと。中核となる「GitHub Copilot SDK」を使うと、Node.js/TypeScript、Python、Go、.NET、Rust、JavaからCopilotアプリと同じエージェント実行基盤を利用したアプリやツールを開発できるようになります。



ターミナル向けにCopilot CLIも刷新され、新しいテキストユーザーインターフェース(TUI)、音声入力、スケジュールタスクが追加されたほか、定期的なプロンプトやバックグラウンドタスクを予約できるようになりました。



GitHubは「プロフェッショナルなソフトウェア開発には判断、検証、説明責任が必要だ」と述べています。GitHub Copilotアプリ、サンドボックス、コードレビュー、自動化、文脈管理を組み合わせることで、エージェントがより多くの作業を担いながらも、開発者が品質やリリース判断を管理し続けられるようにする方針とのことです。