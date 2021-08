2021年08月04日 11時35分 メモ

暗号資産の規制強化のため「権限の拡大」を規制当局の新長官が求める



2021年4月に米国証券取引委員会(SEC)の会長に就任したゲイリー・ゲンスラー氏が新たに暗号資産の取引や貸付、そしてプラットフォーム自体に関する同委員会の権限を拡大するよう議会に求めました。



Will Government Regulate Crypto? SEC Chair Gary Gensler on Bitcoin and Oversight - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/will-government-regulate-crypto-sec-chair-gary-gensler-on-bitcoin-and-oversight



Crypto ‘Wild West’ Needs Stronger Investor Protection, SEC Chief Says - WSJ

https://www.wsj.com/articles/sec-will-police-cryptocurrencies-to-maximum-possible-extent-chair-gary-gensler-says-11628007567



Let us regulate ‘wild west’ of cryptocurrency, SEC chair urges | Cryptocurrencies | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/03/cryptocurrency-sec-regulation



SEC’s Gensler: Crypto Market Filled With Unregistered Securities, Prices 'Open to Manipulation' - Decrypt

https://decrypt.co/77574/gary-gensler-crypto-market-securities-aspen-institute



SEC chair calls for more power to regulate cryptocurrency - The Verge

https://www.theverge.com/2021/8/3/22608096/cryptocurrency-bitcoin-sec-gary-gensler-regulation



現地時間2021年8月3日、アメリカのアスペン研究所が主催する外交政策や安全保障をテーマにしたシンポジウム・Aspen Security Forumの中で、ゲイリー・ゲンスラー委員長が「今のところ、暗号資産に関する投資家保護は十分ではありません。率直に言って、現時点では西部開拓時代のようなものです」と述べ、現状の暗号資産市場には秩序が存在しないという認識を示しました。



講演の中でゲンスラー委員長が必要だと主張したのが、SECの権限拡大です。ゲンスラー委員長は「取引や貸付を規制し、さらにプラットフォームが規制をかいくぐるのを防ぐために追加の権限が必要です」「こうしたプラットフォームでステーブルコインが用いられると、マネーロンダリング対策や税務コンプライアンス、制裁などの既存の銀行・金融システムに関連する多数の公共政策目標が回避されてしまう可能性があります」と述べ、議会に対して権限の拡大を訴えました。



by Third Way Think Tank



ゲンスラー委員長はマサチューセッツ工科大学で経済学部教授として暗号資産に関する講義を持った経験もあるほど、暗号資産について造詣の深い人物。今回のフォーラムでの講演も暗号資産に話題を絞っており、「現在の市場では、多数の暗号資産で必要な情報開示が行われておらず、未登録の有価証券にあたる可能性があると考えています。このままでは、価格が操作され、投資家が損害を受ける可能性が残されてしまいます」「特定の用途において、暗号資産では詐欺、悪用がまん延しています」と述べ、暗号資産市場に早急な規制の策定が求められていると語りました。



商法の学問分野でも著名な民主党の大物議員エリザベス・ウォーレン氏は、2021年7月にゲンスラー委員長に充てた書簡の中で暗号資産について「非常に不透明かつ不安定」と記し、SECに対して暗号資産市場を掌握するように要求。ドン・ベイヤー下院議員もデジタル資産に関する投資家保護法を7月末に提出するなど、アメリカでは暗号資産に対する規制強化の動きが進んでいます。