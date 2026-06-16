2026年06月16日 09時00分 お知らせ

GIGAZINE読者はオンライン会議をするのか？するならどんなツールを使っているか？聞いてみた



新型コロナウイルスのパンデミックと共に、急速に普及していったオンライン会議。ZoomやMicrosoft Teamsといったビデオ会議ツールがビジネスの場でも広く使われるようになりましたが、GIGAZINE読者は普段からオンライン会議を行っているのか、行っているならどんなツールを使っているのかを、年3回実施しているプレゼントアンケートで調査してみました。



そもそも、普段オンライン会議を行っているか否かについて質問したところ、ユーザーの79％が「オンライン会議を行っている」と回答しました。普段全くオンライン会議を行わないというGIGAZINE読者は21％で、想像以上にオンライン会議が普及していることが伺えます。





続いて、オンライン会議でどんなツールを使っているかを質問した結果が以下。パンデミック期間にビデオ会議の代名詞となったZoomと、Microsoftのビデオ会議ツールであるMicrosoft Teamsの利用率が圧倒的に高いです。3番目に人気なGoogle Meetも、5人に1人が使っているという結果に。



1位：Zoom(46％)

2位：Microsoft Teams(36％)

3位：Google Meet(20％)

4位：Discord(13％)

5位：Slack(7.2％)

6位：Webex(4.5％)

7位：その他(0.75％)





その他の回答をワードクラウドで視覚化してみると以下の通りになりました。Nintendo Switch 2のゲームチャットという驚きの回答も飛び出しましたが、そもそもその他の回答がかなり少なかったです。





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