2026年05月11日 13時13分 お知らせ

GIGAZINE価格表・媒体資料を2026年5月版に更新！アンケート結果を反映し読者の男女比・年齢層・職業などが一発でわかるよ！



GIGAZINEが毎年3回実施しているプレゼント企画で回答してもらったアンケート結果をGIGAZINEの広告媒体資料に反映しました。



2026年4月に実施したプレゼント記事のアンケートに回答してくれたのは3598人。





男女比は男性が86％、女性が14％でした。GIGAZINE読者は昔から男性比率が高めです。





ユーザーの年齢分布は以下の通り。10代～30代で約半分を占めており、特に30代は全体的に人数が多いのが分かります。





職業はこんな感じ。IT系ニュースサイトという特性上、IT関連の仕事についている読者が20％もいました。





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