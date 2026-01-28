2026年01月28日 09時00分 ピックアップ

GIGAZINE読者は一体どんなAIを使っているのか？アンケート調査してみた



OpenAIのチャットAIであるChatGPTやGoogleのGemini、xAIのGrokなどさまざまなAIツールが日常生活に浸透しつつあります。GIGAZINEでもカテゴリに「AI」を新設するほど、AI関連のニュースを多数取り扱っていますが、実際のところ読者はAIを使っているのか？具体的にどのAI企業が支持されているのか？どんなAIモデルが人気なのか？が気になったので、年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで質問してみました。



GIGAZINE読者に「普段使用しているAIは何ですか？」と質問した際の、回答結果が以下。最も多かった回答は左端にある「特になし」の37％で、まだまだ3人に1人以上はAIを使っていないようです。





GIGAZINE読者が最も利用しているAIのトップ5は以下の通り。



1位：Gemini 3 Pro(16.8％)





2位：GPT-5.1(12.6％)





3位：GPT-5(11.1％)





4位：GPT-4(10.9％)





5位：Gemini 2.5 Flash(9.5％)





GIGAZINE読者が利用するAIトップ5は、GoogleとOpenAIのAIが独占する形となりました。



続けて、回答結果をベースに「GIGAZINE読者に最も利用されているAIメーカー」を調べた結果が以下です。



1位：OpenAI(47.2％)

2位：Google(33.5％)

3位：xAI(8.5％)

4位：Anthropic(8.1％)

5位：DeepSeek(1.1％)

6位：Meta(0.76％)

7位：Alibaba(0.40％)

8位：Mistral AI(0.30％)

9位：Moonshot AI(0.18％)

10位：Cohere(0.12％)

11位：Baidu(0.02％)





GIGAZINE読者に最も利用されているAIはGoogleのGemini 3 Proでしたが、「GIGAZINE読者に最も利用されているAIメーカー」はOpenAIで、読者の約半数がOpenAIの何かしらのAIを利用しているという結果に。



次点は最も利用されているAIである「Gemini 3 Pro」の開発元であるGoogleで、3人に1人が利用しています。





そして3番目に利用されているAI企業は、イーロン・マスク氏のxAIでした。xAI製のAIとして回答に用意されていたのはGrok 4とGrok 4.1の2つのみでしたが、3位の8.5％というシェアを獲得しています。OpenAI、Googleと比べるとシェアは小さいですが、5位以下はシェアが1％以下なので、これらとも少なくない差があります。



