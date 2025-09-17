2025年09月17日 09時00分 ピックアップ

GIGAZINE読者ってどんな人？男女比・年齢層・居住地・利用スマホなど基本ステータスを調べてみた



GIGAZINEではAI関連の最新情報や論文ベースのサイエンス記事、オリジナルのインタビュー記事や取材レポート、デバイスやソフトウェアのレビュー記事に試食レビューなど、さまざまな記事を掲載しています。そんな多分野にわたる情報を読み漁る熱心なGIGAZINE読者は一体どんな人たちなのか、プレゼント記事で実施したアンケートをベースに調べてみました。



2025年8月に実施したプレゼント記事のアンケートに回答したのは3955人。





男女比は男性が85.3％、女性が14.7％。GIGAZINE読者は昔から男性比率が高めです。





既婚者と未婚者の割合は既婚者が42％、未婚者が58％。想像以上に既婚者の割合が高め。





ユーザーの年齢分布は以下の通り。最年少読者が12歳、最年長は78歳でした。20代までの若年層が18.6％、30代が29.3％、40代が25.6％。全体の7割超を40代までのユーザーが占めています。





GIGAZINE読者がどういった職種に就いているのかをまとめた表が以下。役職保有者の割合が23.5％、IT系の職業に従事している読者が22.5％、情報感度が高く拡散力に優れた学生層が7.1％も存在しており、数は少ないもののネット上でのムーブメントを巻き起こすコア層がGIGAZINE読者として存在していることがわかります。





GIGAZINE読者が多い都道府県を順番に並べると以下の通り。1位は東京都(18.3％)、2位は神奈川県(9.2％)、3位は大阪(7.7％)、4位は愛知県(6.4％)、5位は埼玉県(6.4％)、6位は千葉県(6.1％)、7位は兵庫県(3.7％)、8位は北海道(3.4％)、9位は福岡県(3.2％)、10位は京都府(2.3％)です。トップ10に関東の都県が4つ、関西の府県が3つランクインしています。





GIGAZINE読者が利用しているスマートフォンは、Androidが47.2％、iPhoneが39.9％、両方が10.5％、その他が2.4％でした。





GIGAZINEのレビュー記事を読んで実際にモノやサービスを購入したことがあるという読者の割合は60.6％。





リアルなGIGAZINE読者の実態を知ると、頭の中でイメージしていたGIGAZINE読者とは異なる部分も多かったのではないでしょうか？意外と既婚者が多かったり、最年少読者が12歳で最年長読者が78歳と幅広い読者層に読まれていたり、役職持ちの読者が多かったり、意外と全国幅広く読者を獲得していたり、Androidユーザーの方が多かったり……。



