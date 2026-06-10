2026年06月10日 09時00分 お知らせ

GIGAZINE読者は自動車を持っているのか？持っているならどのメーカー？アンケートで聞いてみた



自動車は通勤や買い物、旅行、子どもの送迎などで便利な移動手段ですが、都市部では公共交通機関やカーシェアだけで十分というケースもあります。GIGAZINE読者は自動車を所有しているのか、それともレンタカーやカーシェアなどを利用しているのか、さらに乗っている自動車のメーカーはどこなのかをGIGAZINEが年に3回実施している読者アンケートで聞いてみました。



まず「自動車を所有、あるいはレンタルしていますか？」と質問した結果が以下。「いいえ」が50.1％、「はい」が49.9％で、自動車を持たない人と自動車を所有・レンタルする人がほぼ半々という結果になりました。





年代別に見ると10代では「はい」が11.3％にとどまり、20代でも33.9％でした。一方で、30代では45.3％、40代では56.7％、50代では61.3％と年代が上がるにつれて自動車を所有・レンタルしている割合が増え、60代では69.8％、70代では68.9％に達しています。80代以上は回答数が少ないため参考値ですが、「はい」は40.0％でした。





続いて前の質問で「自動車を所有・レンタルしている」と回答した人に対して「どの自動車メーカーの車ですか？」と複数選択可で聞いた結果が以下。上位は国内メーカーが中心になっており、最も多かったのは「トヨタ」の26.0％で、「ホンダ」が17.4％、「スズキ」が14.5％、「日産」が10.5％、「ダイハツ」が8.6％、「マツダ」が7.4％、「スバル」が4.9％、「三菱」が1.9％と続きました。海外メーカーでは「BMW」「フォルクスワーゲン」「メルセデス・ベンツ」「アウディ」「フィアット」「ボルボ」「ルノー」「アルファロメオ」「テスラ」「プジョー」「シトロエン」「ポルシェ」などが挙がっています。





さらに「その他」と回答した人に自動車メーカーを自由記述で聞き、ワードクラウド化したものが以下。回答数が多いのは「レクサス」と「ジープ」で、他にも「ローバー」「smart」「MINI」「ユーノス」「アルファロメオ」「キャデラック」「マセラティ」「ロータス」「BYD」などが挙がっています。また、自由記述ではメーカー名だけでなく「カーシェアなので不特定」という回答もありました。自動車を所有している人だけでなく、レンタカーやカーシェアで必要な時に車を使っている読者もいることがうかがえます。





GIGAZINE読者は自動車を所有・レンタルする人と自動車を持たない人がほぼ半々で、利用しているメーカーはトヨタを筆頭に国内メーカーが強いことが分かりました。



というわけで自動車関連でもそうでなくともOKなので、GIGAZINEに記事を掲載してみたい方は以下の広告情報サイトからご連絡ください！



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