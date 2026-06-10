2026年06月10日 10時55分 ソフトウェア

macOS 27 Golden GateのSafariに搭載される新機能



Appleは2026年6月9日に開催したWWDC26で、macOSの最新バージョンとなる「macOS 27 Golden Gate」を発表しました。このmacOS 27 Golden GateでApple純正のウェブブラウザであるSafariに搭載されることとなる新機能について、9to5Macがまとめています。



Apple Intelligence、パワフルなAI機能を日々の体験に - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/06/apple-intelligence-brings-powerful-ai-capabilities-into-everyday-experiences/



Here’s everything new coming to Safari on macOS 27 Golden Gate - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/06/09/heres-everything-new-coming-to-safari-on-macos-27-golden-gate/



macOS 27 Golden GateがどんなOSになるかは以下の記事にまとめてあります。



macOS 27のコードネームは「Golden Gate」、Siriの単体アプリを搭載しLiquid Glassの視認性も向上 - GIGAZINE





macOS 27 Golden GateのSafariで登場する新機能のひとつは、「自動タブグループ」です。これはApple Intelligenceを用いてタブをトピックごとに自動的に整理するという機能です。自動タブグループはオプション機能なので、利用するには手動で有効にする必要があります。Safariが各ページのコンテンツを自動で分析し、「休暇の計画」や「学校のプロジェクトの調査」といった共通トピックごとにタグをグループ化します。



ユーザーが新しいタブを開くとSafariは既存のタブグループに自動的に追加。ユーザーは自動的に整理されたタブを新しいタブグループとして保存したり、そのトピックやプロジェクトが完了したらグループ全体を閉じたりすることも可能です。





Apple Intelligenceを活用したもうひとつの新機能が「通知を受け取る(Notify Me)」で、特定のページのコンテンツが変更された後に通知を受け取る条件をユーザーが設定できるようにするというもの。



ユーザーは「通知を受け取る」による自動検知を毎日・毎月あるいは特定の曜日に実行するように設定することができます。また、確認時間を指定することも可能です。



Appleは「通知を受け取る」の使用例として、「ウェブショップの製品の価格が下がっていないか監視する」や「いつ登録が開始するかを確認する」などを挙げています。ユーザーは監視している変化の種類を自然言語で説明することも可能です。





「通知を受け取る」と同様に、ユーザーは何が必要か説明するだけで、カスタムのSafariの機能拡張を作成できる「機能拡張を説明」も利用可能です。Safariにどんな動作をさせたいか自然言語で説明するだけで、残りの処理をSafariに任せることができます。





WWDC26の基調講演では「ウェブ上の料理レシピを保存して管理する。ツールバーのボタンをクリックすると、保存したレシピが表示され、それぞれにメモを追加できます。」と入力し、レシピ収集機能拡張を自作しています。





さらに、macOS 27 Golden GateのSafariではiOSやiPadOSのSafariと同じように、ページ上部から下方向にスワイプすることでコンテンツを更新することが可能となります。実際にどんな風にページ更新が可能になるのかは、以下の動画をチェックすればよくわかります。



Swiping up in safari on Mac now reloads the page! pic.twitter.com/Drjj0yiHT1 — MidasAvocado (@midasavocado) June 9, 2026



また、iOS 27やmacOS 27 Golden Gateでは安全性の低いパスワードや侵害されたパスワードを警告する機能がパスワードアプリに追加され、タップするだけでそのような危険なパスワードをユーザーのために自動的に修正することが可能となります。パスワードアプリはApple IntelligenceおよびSafariと連携し、ユーザーの代わりに自律的にアクションを実行することも可能です。





この他、新しいSafariでは電力効率が向上したり、スタートページのコンテンツ読み込みが高速化したり、ウェブアプリケーションのパフォーマンスが向上したり、JavaScriptの処理速度が向上したり、より滑らかなアニメーションとグラフィックを実現したり、よりスムーズなスクロールを実現したり、スタートページのサイズ変更がよりスムーズになったり、visionOSで複数タブビューに対応したりといったアップデートが予定されています。

