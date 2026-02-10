みんなはAmazonで何をチェックしてる？GIGAZINE読者が普段Amazonで何を検索してるのか調査してみた
オンラインショッピングサイトの代名詞とも言えるAmazonでは、日用品や家電製品だけでなく、宝石やバイクまで購入できます。そんなAmazonでみんなは一体どんなものをチェックしているのか気になったので、毎年3回実施しているプレゼントアンケートで「普段Amazonでどんなものを検索していますか？」と質問してみました。
アンケート結果が以下。
1位：パソコン・周辺機器(57％)
2位：家電＆カメラ(33％)
3位：食品・飲料・お酒(28％)
4位：本(28％)
5位：DIY・工具・ガーデン(23％)
6位：文房具・オフィス用品(21％)
7位：ホーム＆キッチン(20％)
8位：Amazonデバイス・アクセサリ(19％)
9位：Kindleストア(17％)
10位：ドラッグストア(15％)
11位：ゲーム(15％)
12位：おもちゃ(14％)
13位：ホビー(13％)
14位：スポーツ＆アウトドア(11％)
15位：Amazonで検索をしない(10％)
16位：服＆ファッション小物(9.7％)
17位：シューズ＆バッグ(9.6％)
18位：ファッション(8.3％)
19位：車＆バイク(8.0％)
20位：ビューティー(7.8％)
21位：楽器・音響機器(7.2％)
22位：ペット用品(6.6％)
23位：ミュージック(5.9％)
24位：アプリ＆ゲーム(4.3％)
25位：ギフトカード(3.7％)
26位：産業・研究開発用品(3.0％)
27位：洋書(2.0％)
28位：ベビー＆マタニティ(1.9％)
29位：ジュエリー(0.9％)
ダントツ人気のカテゴリが「パソコン・周辺機器」で、アンケートに回答してくれたGIGAZINE読者の半数以上(57％)がこのカテゴリを検索していると答えました。GIGAZINEでもPC関連製品は特に多くレビュー記事を掲載しているので、読者がこのカテゴリを好むというのは納得の結果です。
ロジクール初のガスケットマウント構造採用でコトコトした打鍵音が気持ちいい日本語配列メカニカルキーボード「K98M」レビュー、柔らかいタイピングと打鍵音を実感してみた - GIGAZINE
ラズパイでLlama3.2などのAIを実行可能な拡張ボード「Raspberry Pi AI HAT+ 2」が登場、実物はこんな感じ - GIGAZINE
2025年モデルの「VAIO SX12」＆「VAIO SX14」の外観はこんな感じ、キーボードは「かな表示なし」が選べてシュッとした見た目 - GIGAZINE
2番目に人気だったカテゴリは「家電＆カメラ」で、3人に1人が同カテゴリをチェックしているという結果となりました。家電＆カメラもGIGAZINEが重点的にレビュー記事を投稿しているカテゴリのひとつです。
専用設計35mm単焦点レンズ＆フルサイズセンサーを搭載したソニーの高級デジカメ「RX1R III」実写レビュー、屋外に持ち出していろいろ撮影してきた - GIGAZINE
「微細な手ぶれを利用して12回撮影した画像から高解像度写真を生成する」という特殊機能「ハイレゾショット」の実力をOM-5 Mark IIで試してみた - GIGAZINE
片手で持てて市販のペットボトルをそのままタンクとして取り付けられるケルヒャーの高圧洗浄機「OC Handy Compact」レビュー - GIGAZINE
3番目に人気だったのはペットボトルや缶の飲料、即席めんやレトルト食品などが含まれるカテゴリの「食品・飲料・お酒」でした。GIGAZINEでも試食カテゴリでペットボトル飲料や即席めんといった食べ物のレビューを頻繁に掲載しており、読者から好評を博しています。
ツーンと強烈な辛さで一気に食べると咳き込む「超次元わさビーフ」試食レビュー - GIGAZINE
酸味なしで濃厚な柑橘の甘みが広がるサンガリア「うましゅわたんかんソーダ」試飲レビュー - GIGAZINE
ニンニク＆シャキシャキもやしな大盛りカップ麺「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」試食レビュー - GIGAZINE
Amazonのオリジナル製品であるスマートスピーカーのEchoシリーズや電子書籍リーダーのKindle、ドアベル＆セキュリティカメラのRingなどが購入できる「Amazonデバイス・アクセサリ」は8位。
フルモデルチェンジしたAmazonのスマートスピーカー「Echo Dot Max」「Echo Studio」フォトレビュー - GIGAZINE
機能性が向上して新色も登場した「Kindle」2024年最新モデル開封の儀＆ラクラク初期設定を試してみた - GIGAZINE
Amazonの見守りカメラ「Ring Indoor Cam Plus」を使ってみた、家の外から屋内の様子をリアルタイムで確認してペットや子どもと会話できる - GIGAZINE
Kindle向けの電子書籍を購入できる「Kindleストア」は9位という高順位でした。GIGAZINEでは過去記事を電子化してKindleストアで配信しているので、気になる人はチェックしてみてください。
カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！ - GIGAZINE
そして、「Amazonで検索をしない」というAmazonを利用していないGIGAZINE読者の割合はわずか10％でした。14種類のカテゴリがこれよりも多くの票数を得ています。
このアンケート結果からもわかるように、GIGAZINE読者は特定分野にだけ興味関心を持っているというわけではなく、多方面にアンテナを張る情報感度の高い読者が多いです。そんなGIGAZINE読者向けに記事広告を出稿し、収益増加を狙ってみませんか？気になる方は以下の媒体資料サイトから広告掲載についてご連絡ください。
GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。
https://gigazine.biz/
