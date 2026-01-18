2026年01月18日 16時16分 レビュー

Amazonの見守りカメラ「Ring Indoor Cam Plus」を使ってみた、家の外から屋内の様子をリアルタイムで確認してペットや子どもと会話できる



「Ring Indoor Cam Plus」はAmazonが開発した屋内カメラで、屋内の様子をスマートフォンで確認したり、カメラ越しに屋内の人や動物に話しかけることができます。Ring Indoor Cam PlusがGIGAZINE編集部に届いたので、実際に使ってみました。



Amazon.co.jp: 【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) | レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト





Ring Indoor Cam Plusはインターネットに接続して使うタイプの屋内カメラです。セットアップの手順は以下の記事で詳しく解説しています。



Amazonの屋内用セキュリティカメラ「Ring Indoor Cam Plus」のセットアップ手順はこんな感じ - GIGAZINE





一度セットアップしてしまえば、後はスマートフォンアプリの「Ring」でリアルタイム映像を確認したり音声メッセージ機能を使ったりできます。Ring Indoor Cam Plus自体には電源ボタンや設定ボタンなどは搭載されておらず、コンセントに接続するだけで使えるシンプル設計です。





Ringアプリを起動すると、以下のようにカメラ選択画面が表示されます。Ringアプリでは複数のカメラを同時に管理可能で、「Ring Indoor Cam Plus」といった製品名ではなく「屋内」「リビング」といった分かりやすい名前をつけた状態で管理できます。今回はRing Indoor Cam Plusを「屋内」という名前で登録しておいたので、映像を確認するために「屋内」をタップします。





「タップしてライブ映像を開始」をタップ。





ライブ映像を表示できました。





スマートフォンを横向きにすると大きな画面で再生可能。撮影解像度は2560×1440ピクセルです。





マイクボタンやスピーカーボタンをタップするとRing Indoor Cam Plus越しに会話することが可能。





実際にRing Indoor Cam Plus越しに話す様子を動画で記録してみました。古めのラジオのような音質です。



Amazonの屋内カメラ「Ring Indoor Cam Plus」越しに話す様子 - YouTube





Ring Indoor Cam Plusにはモーション検知機能が搭載されており、カメラのフレーム内で物体が動くとスマートフォンに通知が届きます。





初期設定ではカメラのフレーム内全体がモーション検知の対象範囲ですが、設定で対象範囲をカスタムすることもできます。まず、カメラの個別画面の右上にある設定ボタンをタップ。





「モーション設定」をタップ。





「ゾーンを編集」をタップ。





この画面で青くなっている部分がモーション検知の対象範囲です。範囲を調整することで「部屋の奥に人が入ったときにだけ通知する」といったカスタムが可能です。





Ring Indoor Cam Plusは記事作成時点では税込8980円で入手可能です。



Amazon.co.jp: 【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) | レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト





なお、この記事で使ったライブ再生機能やモーション検知機能は追加料金不要で使用可能ですが、過去の映像を再生する機能や映像のダウンロード機能は有料サブスクリプションの「Ring Homeプラン」に加入する必要があります。





Ring Homeプランの料金はBasicが月額350円、Standardが月額1180円、Premiumが月額2380円です。

