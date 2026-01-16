2026年01月16日 12時27分 レビュー

ラズパイでLlama3.2などのAIを実行可能な拡張ボード「Raspberry Pi AI HAT+ 2」が登場、実物はこんな感じ



Raspberry Pi 5に接続できる外付けAI処理ボード「Raspberry Pi AI HAT+ 2」が2026年1月15日に登場しました。Raspberry Pi AI HAT+ 2には40TOPSのAI処理チップと8GBのメモリが搭載されており、Llama3.2などのAIモデルをローカルで実行できます。Raspberry Pi開発チームから実物を送ってもらえたので、搭載チップや取り付け後の見た目を詳しくチェックしてみました。



Raspberry Pi AI HAT+ 2の外箱はこんな感じ。





箱の中にはRaspberry Pi AI HAT+ 2本体、ヒートシンク、ネジ、スペーサー、ピンヘッダー、取り付けガイドが入っていました。





これがRaspberry Pi AI HAT+ 2です。





AI処理チップ「Hailo-10H」を搭載しています。処理性能はINT4で40TOPSです。





8GBのRAMも搭載しており、最大60億パラメーターの大規模言語モデル(LLM)や視覚言語モデル(VLM)を実行できます。





裏面はこんな感じ。





ヒートシンクはプッシュピン式で、押し込むだけで装着可能。





裏面にはAI処理チップやRAMの位置にサーマルパッドが貼られています。





実際にRaspberry Pi AI HAT+ 2をRaspberry Pi 5に取り付けてみます。





装着完了。リボンケーブルで接続してスペーサーとネジで固定するだけでOKです。





ヒートシンクも取り付けるとこんな感じ。





Raspberry Pi 5とRaspberry Pi AI HAT+ 2を組み合わせると「15億パラメーターのDeepSeek-R1-Distill」「10億パラメーターのLlama3.2」「15億パラメーターのQwen2.5-Coder」「15億パラメーターのQwen2.5-Instruct」「15億パラメーターのQwen2」といったAIモデルを実行可能です。Raspberry Pi開発チームは実際にQwen2を実行した際のデモ動画を公開しています。



Using an LLM with the Raspberry Pi AI HAT+ 2 - YouTube





なお、GIGAZINEではRaspberry Pi 5にOSをインストールする基本操作から、「SSDを起動ディスクとして設定する方法」や「Raspberry Pi 5をAIカメラする方法」などマニアックな内容まで詳しくレビューしています。Raspberry Pi 5関連のレビュー記事は以下のリンク先にまとめています。



