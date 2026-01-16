ラズパイでLlama3.2などのAIを実行可能な拡張ボード「Raspberry Pi AI HAT+ 2」が登場、実物はこんな感じ
Raspberry Pi 5に接続できる外付けAI処理ボード「Raspberry Pi AI HAT+ 2」が2026年1月15日に登場しました。Raspberry Pi AI HAT+ 2には40TOPSのAI処理チップと8GBのメモリが搭載されており、Llama3.2などのAIモデルをローカルで実行できます。Raspberry Pi開発チームから実物を送ってもらえたので、搭載チップや取り付け後の見た目を詳しくチェックしてみました。
Raspberry Pi AI HAT+ 2 – Raspberry Pi
https://www.raspberrypi.com/products/ai-hat-plus-2/
AI HATs - Raspberry Pi Documentation
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/ai-hat-plus.html
Introducing the Raspberry Pi AI HAT+ 2: Generative AI on Raspberry Pi 5 - Raspberry Pi
https://www.raspberrypi.com/news/introducing-the-raspberry-pi-ai-hat-plus-2-generative-ai-on-raspberry-pi-5/
Raspberry Pi AI HAT+ 2の外箱はこんな感じ。
箱の中にはRaspberry Pi AI HAT+ 2本体、ヒートシンク、ネジ、スペーサー、ピンヘッダー、取り付けガイドが入っていました。
これがRaspberry Pi AI HAT+ 2です。
AI処理チップ「Hailo-10H」を搭載しています。処理性能はINT4で40TOPSです。
8GBのRAMも搭載しており、最大60億パラメーターの大規模言語モデル(LLM)や視覚言語モデル(VLM)を実行できます。
裏面はこんな感じ。
ヒートシンクはプッシュピン式で、押し込むだけで装着可能。
裏面にはAI処理チップやRAMの位置にサーマルパッドが貼られています。
実際にRaspberry Pi AI HAT+ 2をRaspberry Pi 5に取り付けてみます。
装着完了。リボンケーブルで接続してスペーサーとネジで固定するだけでOKです。
ヒートシンクも取り付けるとこんな感じ。
Raspberry Pi 5とRaspberry Pi AI HAT+ 2を組み合わせると「15億パラメーターのDeepSeek-R1-Distill」「10億パラメーターのLlama3.2」「15億パラメーターのQwen2.5-Coder」「15億パラメーターのQwen2.5-Instruct」「15億パラメーターのQwen2」といったAIモデルを実行可能です。Raspberry Pi開発チームは実際にQwen2を実行した際のデモ動画を公開しています。
Using an LLM with the Raspberry Pi AI HAT+ 2 - YouTube
なお、GIGAZINEではRaspberry Pi 5にOSをインストールする基本操作から、「SSDを起動ディスクとして設定する方法」や「Raspberry Pi 5をAIカメラする方法」などマニアックな内容まで詳しくレビューしています。Raspberry Pi 5関連のレビュー記事は以下のリンク先にまとめています。
Raspberry Pi 5のGIGAZINEレビュー総まとめ「必要な電源」「クーラーは必須なのか」「OSインストール手順」「M.2 SSDを接続する方法」「RTC機能の詳細」などの疑問を解決できるレビューが盛りだくさん - GIGAZINE
・関連記事
「Raspberry Pi 5」にOSをインストールして超小型デスクトップPCとして使えるようにする手順を初心者にも分かりやすくまとめてみた - GIGAZINE
Raspberry Pi 5にCore Ultra超えのAI専用プロセッサを追加できる「Raspberry Pi AI Kit」を取り付けてAIカメラ化してみたよレビュー - GIGAZINE
Raspberry Pi 5に後付けAI処理モジュール「Raspberry Pi AI HAT＋」を取り付けてAIカメラを作ってみたよレビュー - GIGAZINE
Raspberry Pi 5は5V/5A対応電源アダプター以外でも使用可能なのか？純正電源と非純正電源で高負荷時の安定性を比較してみた - GIGAZINE
Raspberry Pi 5に公式SSDを接続して起動ディスクに設定する手順まとめ＆SSDとmicroSDカードの速度比較もあり - GIGAZINE
1万5千円以下で重量級PCゲームのリモートプレイ環境を整えてみたよレビュー【Raspberry Pi 5】 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ハードウェア, レビュー, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Introducing the 'Raspberry Pi AI HAT+ 2,….