スマート家電ユーザーが実際に使っている家電と使ってみたい家電にはどんな違いがあるのか？GIGAZINE読者にスマートホームの理想と現実を聞いてみた



GIGAZINEではお掃除ロボットやIoTに対応していないデバイスでもスマートフォンから遠隔操作できるようになるスマートプラグなど、さまざまなスマート家電をレビューしています。そのためスマート家電ユーザーも多いはずということで、その割合や「本当に使いたいスマート家電」について調べてみました。



GIGAZINE読者に「スマート家電を使っていますか？使っていない場合、使ってみたいですか？」と質問した際のアンケート結果が以下。使ってみたいという人が28.0％、使いたくないという人が50.9％、そして既にスマート家電を使っているという人が21.1％でした。





続いて、既にスマート家電を使っている人に「スマホ・PCで動かしている家電」を聞いた結果が以下。スマート家電で最も利用されているのがエアコンで、以下、電灯、テレビ、扇風機・ファン・サーキュレーター、スマートロック、ロボット掃除機、温湿度計、赤外線リモコン、スマートプラグ、スピーカー、空気清浄機・加湿器・除湿機、監視カメラ・ベビーカメラ・ペットカメラ、体重計、AV機器、カーテン、人感センサー、ドアホン、洗濯機、開閉センサー、電力モニター、睡眠測定機、給湯器、冷蔵庫、コーヒーメーカー、電子レンジ、煙探知機です。トップ3のエアコン、電灯、テレビが圧倒的に多く利用されているのが特徴でした。





上記以外で使用しているスマート家電としては、以下のようなものが挙げられていました。



・3Dプリンター

・Poppin aladdin

・オーブンレンジ

・スマートプラグ

・ドアの鍵

・ハードディスクレコーダー

・PC

・PC電源、モニター

・プリンター

・ペットの自動給餌器

・ペット関連

・ホットクック

・自動調理鍋

・モニター

・床暖房

・自動車

・車庫のシャッター



続いて、実際にスマート家電を使っていると回答した人とスマート家電を使いたいと回答した人に対して「どんな家電をスマートフォンやPCで動かしたいか」について質問した際のアンケート結果が以下。「スマート家電を使いたい！」あるいは「使っている」という人目線の「本当に欲しいスマート家電」は、1位がエアコンで、2位以下に圧倒的な差をつけています。





2位以下は、電灯(→0)、扇風機・ファン・サーキュレーター(↑1)、スマートロック(↑1)、テレビ(↓2)、空気清浄機・加湿器・除湿機(↑5)、カーテン(↑8)、ドアホン(↑9)、洗濯機(↑9)、監視カメラ・ベビーカメラ・ペットカメラ(↑2)、ロボット掃除機(↓5)、AV機器(↑2)、スピーカー(↓3)、冷蔵庫(↑9)、給湯器(↑7)、人感センサー(→0)、赤外線リモコン(↓9)、温湿度計(↓11)、スマートプラグ(↓10)、体重計(↓7)、コーヒーメーカー(↑3)、電力モニター(↓2)、開閉センサー(↓4)、電子レンジ(↑1)、睡眠測定機(↓4)、煙探知機(→0)です。



「スマホ・PCで動かしている家電ランキング」から順位が大きく上がったのがドアホン(↑9)、洗濯機(↑9)、冷蔵庫(↑9)、カーテン(↑8)、給湯器(↑7)で、順位が大きく下がったのが温湿度計(↓11)、スマートプラグ(↓10)、赤外線リモコン(↓9)、体重計(↓7)、ロボット掃除機(↓5)です。順位が大きく下がったものは、特に導入が簡単だったり安価だったりスマート家電の定番だったりするものが多い印象でしたが、スマート家電の代名詞とも言えるロボット掃除機がランクインしているのは驚きでした。





上記以外の回答には以下のようなものがありました。大まかに分類するとキッチン関連、風呂関連、扉・窓・シャッター関連が多めでした。



・Blu-rayレコーダー

・HDMI切替器

・ガスコンロ(稼働状況などを把握したい、タイマーや温度検知(異常加温)などをスマホで確認・制御したい)

・IH調理器

・炊飯器

・調理器具

・PC

・アロマディフューザー(理由：タイマー起動のものが意外と無い)

・ペット家電

・散水機

・扉

・カーテン

・窓

・窓のシャッター

・窓の開け閉めができるようになるデバイス

・窓の開閉

・自転車の鍵(理由：鍵を持ちたくない)

・シャッター、カレージ

・風呂

・給湯器

・浴室乾燥機

・食洗器



この他、「面白いものならなんでも」や「すべて」という回答もありました。



