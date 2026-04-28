GIGAZINE読者はネコ派？イヌ派？みんなが飼ってるペットについて質問してみた
GIGAZINEでは「ネコは女性よりも男性の飼い主にニャーニャー鳴く」「イヌは生まれた時から人間のジェスチャーを認識する能力を持っている」「ウサギは自分の歯からカルシウムを摂取している可能性」など、動物に関するさまざまな研究を取り上げています。そんなGIGAZINEの読者ならば動物愛好家も多いはず、ということで読者が飼っているペットについて色々調査してみました。
まずはGIGAZINE読者のペット飼育率。ペットを飼っていると回答したのは全体の20％で、飼っていないと回答したのは80％です。
続いて、ペットを飼っていると回答した読者に対してどんなペットを飼っているか質問してみました。GIGAZINE読者に最も飼われているペットはネコ(48.3％)で、次点がイヌ(30.2％)。ペットの代名詞とも言えるネコとイヌですが、GIGAZINE読者は圧倒的に愛猫家が多い模様。その他の回答には「は虫類」や「魚」といった回答が多かったので、次回のアンケートでは回答候補に追加予定です。
さらに、「ペット関連の見守りカメラ・給餌器・給水器・AirTagなどIoTデバイスは使っていますか？」という質問の結果が以下。最も多い回答は「使っていない」(37.8％)ですが、その他の回答としては見守りカメラ(27.7％)、自動給水器(12.9％)、自動給餌器(11.0％)、落とし物トラッカー(4.9％)、自動トイレ(3.0％)、ヘルスケアデバイス(2.1％)、追跡機能付き首輪(0.6％)などが挙がりました。圧倒的に利用されているのが見守りカメラで、この理由はペットの種類によって利用できない自動給餌器や自動給水器、自動トイレと違い、どのペットでも利用できる汎用性の高さからと思われます。
ペット業界でも見守りカメラや自動トイレなど、IoTデバイスが徐々に普及しつつありますが、GIGAZINE読者の間で利用率はまだまだ低く、訴求対象としては非常に魅力的。
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