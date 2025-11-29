2025年11月29日 18時00分 レビュー

フルモデルチェンジしたAmazonのスマートスピーカー「Echo Dot Max」「Echo Studio」フォトレビュー



Amazonがスマートスピーカー「Amazon Echo」シリーズのラインナップ刷新を発表し、「Echo Dot Max」と「Echo Studio」を2025年10月29日に発売しました。実際にこの2機種を借りることができたので、まずはその見た目をチェックしてみました。



Amazon | Echo Dot Max (エコードットマックス) 2025年発売 - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵







Amazon | Echo Studio (エコースタジオ) 2025年発売 - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵





化粧箱はこんな感じ。左がEcho Dot Maxで、右がEcho Studio。





まずはEcho Dot Maxを開封してみます。





ぺりぺりっとテープを剥がします





正面部分が開きました。Echo Dot Maxの本体がお目見え。





内容物はEcho Dot Max本体、取扱説明書、電源ケーブル。Echo Dot Maxの本体色はアメジスト・グラファイト・グレーシャーホワイトの3種類があり、今回借りたのはアメジストです。





正面には音量調節とマイクオン・オフのボタンパネル。





背面には電源ケーブルを繋ぐ端子があります。





右側面。表面は編み込んだ布のような「3Dニットファブリック」で覆われており、シンプルな外観です。





左側面はこんな感じ。サイズは縦109mm×奥行き109mm×高さ99mm。





底面はゴム状のすべり止めになっており、Amazonのロゴやシリアルナンバー、技適マークなどが記されてしました。





重さは実測で501gでした。





電源ケーブルはこんな感じ。





アダプターには「22.0W」と記されていました。





続いて、Echo Studioを開封します。





化粧箱を開くとこんな感じ。





内容物はEcho Studio本体と取扱説明書、電源ケーブル。





Echo Studioを正面から見たところ。見た目はEcho Dot Maxとほぼ同じ。サイズは縦155mm×奥行き142mm×高さ148mm。





背面には電源ケーブルの接続端子があります。





Echo Studioの右側面はこんな感じ。





左側面





Echo Dot MaxとEcho Studioを並べて見ました。Echo Studioの方がEcho Dot Maxの1.5倍ほどの大きさであることがよくわかります。





底面にはすべり止め。Amazonのロゴとシリアルナンバー、技適マークなどが記されています。





重さは実測で約1.6kg。手で持つとかなりずっしりきます。





電源ケーブルは出力50.0Wでした。





次回はセットアップしてから実際に音楽を聞いてみる予定です。



Echo Dot MaxとEcho Studioは以下のAmazon.co.jpから購入可能。価格はEcho Dot Maxが税込1万4980円、Echo Studioが税込3万9980円です。



Amazon | Echo Dot Max (エコードットマックス) 2025年発売 - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵







Amazon | Echo Studio (エコースタジオ) 2025年発売 - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵

