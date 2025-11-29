2025年11月29日 19時00分 レビュー

Amazonの4Kセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と室内用カメラ「Ring Indoor Cam Plus」の外観を詳しくチェックしてみたよレビュー



Amazonが4K画質で録画できるセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と2K録画に対応した「Ring Indoor Cam Plus」を2025年9月30日に発表しました。両モデルが編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。



Amazonの防犯カメラ・ドアベルシリーズRing（リング）が、初となる本格4K高画質ビデオ対応など新製品4種を発表 - About Amazon Japan

https://www.aboutamazon.jp/news/devices/new-ring-series-2025-fall



Ring Outdoor Cam ProとRing Indoor Cam Plusのパッケージはこんな感じ。





まずはRing Outdoor Cam Proの外観をチェックします。箱の天面がペリペリと剥がれる構造になっていました。





箱を開けるとRing Outdoor Cam Pro本体や付属品が姿を現します。





内容物を全部出しました。左上から順にRing Outdoor Cam Pro本体、電源アダプター、マウント用のパーツ、マウント用のネジ類、説明書類、ステッカーです。





Ring Outdoor Cam Proの見た目はこんな感じ。





大きさが分かりやすいようにiPhone 17 Proと並べてみました。寸法は幅7cm×奥行き7cm×高さ14.5cmです。





重さは実測で279g。





正面の黒い部分にカメラが付いています。カメラは4Kでの録画が可能で、10倍のデジタルズームや暗視機能も搭載。Wi-Fiでネットワークに接続してスマートフォンアプリから映像を確認する仕組みです。





「ring」と印された部分の周囲がスピーカーになっていて、カメラ越しに会話したり警告音を鳴らしたりできます。





土台とは球形のパーツで接続されており、角度を自由に調整可能。





背面。





背面の下部に電源入力用のUSB Type-Cポートがあります。





天面にはボタン類は搭載されていません。





底面にはマウント用のパーツが付いていました。





Ring Indoor Cam Plusの中身も確認します。





Ring Outdoor Cam Proと同じく、箱の天面をペリペリ剥がして開封する仕組みでした。





中にはRing Indoor Cam Plus本体、電源アダプター、電源供給用のUSBケーブル、マウント用のネジ、説明書類、ステッカーが入っていました。





Ring Indoor Cam Plusは屋内用の小型カメラです。





寸法は幅5cm×奥行き5cm×高さ9.45cm。





重さは実測で72gでした。





Ring Indoor Cam Plusのカメラは2K(2560×1440ピクセル)での撮影が可能。





スピーカーも搭載されていて、カメラを通して室内の人と遠隔会話できます。





背面には電力供給用のUSB Type-Cポート。





スタンドの角度は自由に調整できます。





天面にはペアリングなどの際に使うボタンがあります。





底面にはマウント用のパーツが付いていました。





Ring Outdoor Cam ProはAmazon.co.jpで税込3万3980円で入手できます。また、Ring Indoor Cam Plusはブラックフライデーセールの対象になっていて、セール期間中は税込5980円で入手できます。



Amazon.co.jp: 【New】Ring Outdoor Cam Pro Plug-in (リング アウトドアカム プロ 電源アダプターモデル) | 高画質・広角の4Kビデオ屋外防犯カメラ | 10倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト





Amazon.co.jp: 【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) | レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト





Ring Outdoor Cam ProとRing Indoor Cam Plusを実際に使うレビュー記事を後日公開予定です。

＜つづく＞

